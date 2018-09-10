Бернар Вербер мечтает снять фильм по своему роману «Звёздная бабочка»

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова /. Французский писатель-фантаст и философ Бернар Вербер хотел бы сам снять фильм по своему роману «Звёздная бабочка» про путешествия в космосе. Об этом он рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

"Для меня «Звездная бабочка» — очень важная книга, — рассказал писатель. — На самом деле я очень хочу сам снять фильм по этой книге. Не знаю, сколько мне отпущено, не знаю, получится ли, но очень хотел бы рассказать зрителям про космический корабль, который отправился в путешествие на 1 тыс. 200 лет".

Вербер добавил, что по профессии он также сценарист и уже снял несколько фильмов в качестве режиссёра.

"Очень многие люди ко мне обращаются с различными проектами, многие хотят снять фильмы по моим произведениям, но им постоянно что-то мешает, — сказал Вербер. — Кому-то не удается собрать достаточное количество средств, у кого— то не получается собрать хороших актеров. Вот не случилось у меня еще встречи с будущим режиссером. Конечно же, я мечтаю, чтобы по моим книгам были сняты фильмы".

О романе

"Звёздная бабочка" была издана в 2006 году. Согласно сюжету, на Земле строят космический корабль, на его борт попадают только 144 тыс. пассажиров. Полет на новую планету продолжается больше тысячи лет, за это время на корабле сменились поколения, произошли революции и войны. И лишь двое смогли ступить на новую планету.

"Я считаю, что очень часто люди ощущают отчаянье именно потому, что они отрезали себя от природы, — пояснил Вербер. — Мы живем в бетоне, в пластике, в стекле, мы забыли об энергии леса. Мы должны вернуться к нашей планете".

Писатель считает, что, если это не будет сделано, планета просто разрушится. «И будет поздно что-то менять, — считает Вербер. — Поэтому я и написал „Звездную бабочку“ — если нам не удастся стать разумными, нам придется покинуть эту землю».

О творчестве Вербера

Бернару Верберу 56 лет. На его счету 24 книги, самые известные его произведения — «Муравьи», «Танатонавты», «Империя ангелов», трилогия «Мы, боги» и «Смех циклопа».

В сентябре писатель представил на Московской международной книжной выставке-ярмарке новую книгу «С того света» про писателя, который после смерти стал призраком и расследует собственное убийство.