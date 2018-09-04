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Александр Гордон пришел на премьеру фильма с молодой женой
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Александр Гордон пришел на премьеру фильма с молодой женой 

WDay.ru + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: WDay.ru
24-летняя Ноза редко появляется на светских мероприятиях, но на этот раз решила сделать исключение, ведь ее супруг выступил в качестве режиссера ленты.
Дата выхода режиссерской работы Александра Гордона в прокат пока не объявлена. Однако в том, что скоро фильм будет доступен для широкой аудитории, сомнений нет — премьера его уже состоялась. Специальный показ прошел в рамках VII Московского фестиваля российского кино «Будем жить!».
Спецпоказ состоялся в рамках фестиваля «Будем жить!»
Оценить получившуюся ленту в этот вечер пришли представители отечественной киноиндустрии, а также друзья и близкие режиссера. Премьеру посетили Юлия Барановская, Кирилл Разлогов, Екатерина Волкова, Борис Березовский, Петр Толстой и другие. Александр Гордон появился на мероприятии вместе с молодой супругой Нозой Абдулвасиевой. Девушка не слишком публична и редко появляется на светских мероприятиях, однако для такого важного события, судя по всему, решила сделать исключение.
Александр Гордон с супругой Нозой
Пара поженилась в 2014 году
Фильм «Дядя Саша» съемочная группа называет «почти чеховской историей». Он рассказывает о некогда успешном режиссере, решившем снять ленту, которая назло всем станет шедевром и достойным венцом его карьеры. В качестве площадки он выбрал собственный загородный дом. Самовлюбленные актеры, странноватые соседи и сам режиссер — все становятся поводом для иронии. В главной роли снялся сам Александр Гордон, а компанию ему составили такие актеры, как Анна Слю, Сергей Пускепалис, Никита Ефремов и другие.
Гостья показа — телеведущая Юлия Барановская
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