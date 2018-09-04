Александр Гордон пришел на премьеру фильма с молодой женой

24-летняя Ноза редко появляется на светских мероприятиях, но на этот раз решила сделать исключение, ведь ее супруг выступил в качестве режиссера ленты.

Дата выхода режиссерской работы Александра Гордона в прокат пока не объявлена. Однако в том, что скоро фильм будет доступен для широкой аудитории, сомнений нет — премьера его уже состоялась. Специальный показ прошел в рамках VII Московского фестиваля российского кино «Будем жить!».

Спецпоказ состоялся в рамках фестиваля «Будем жить!»

Александр Гордон с супругой Нозой

Пара поженилась в 2014 году

Сергей Пускепалис, Фильм «Дядя Саша» съемочная группа называет «почти чеховской историей». Он рассказывает о некогда успешном режиссере, решившем снять ленту, которая назло всем станет шедевром и достойным венцом его карьеры. В качестве площадки он выбрал собственный загородный дом. Самовлюбленные актеры, странноватые соседи и сам режиссер — все становятся поводом для иронии. В главной роли снялся сам Александр Гордон, а компанию ему составили такие актеры, как Анна Слю Никита Ефремов и другие.

Гостья показа — телеведущая Юлия Барановская

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