В кинотеатре на Люблинской улице пройдут бесплатные кинопоказы

В кинотеатре «Молодежный», расположенном на Люблинской улице, пройдут бесплатные кинопоказы, здесь стартовал осенний сезон. Об этом информировала пресс-служба сети кинотеатров «Москино».

Афиша:

Зрителей ждут по адресу: ул. Люблинская, д.11. Вход свободный, число мест ограничено. (ео)