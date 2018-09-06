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В кинотеатре на Люблинской улице пройдут бесплатные кинопоказы
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В кинотеатре на Люблинской улице пройдут бесплатные кинопоказы 

Управа района Марьино + ещё 2 20 часов назад
Фото: Марьинский вестник
В кинотеатре «Молодежный», расположенном на Люблинской улице, пройдут бесплатные кинопоказы, здесь стартовал осенний сезон. Об этом информировала пресс-служба сети кинотеатров «Москино».
Афиша:
12 сентября, 14.00 «Остаюсь с вами». 1981. 61 мин. СССР. Реж. Игорь Вознесенский. 12+
20 сентября, 14.00 «Следопыт». 1987. 91 мин. СССР. Реж. Павел Любимов. 6+
25 сентября, 14.00 «Старик Хоттабыч». 1956. 86 мин. СССР. Реж. Геннадий Казанский. 0+
Зрителей ждут по адресу: ул. Люблинская, д.11. Вход свободный, число мест ограничено. (ео)
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