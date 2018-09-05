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Появился трейлер нового фильма о теракте Брейвика в Норвегии
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Появился трейлер нового фильма о теракте Брейвика в Норвегии 

Газета.Ru + ещё 8 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер фильма «22 июля» о теракте в норвежском Осло. Ролик размещен на официальном YouTube-канале сервиса.
Фильм снял американский режиссер Пол Гринграсс, известный по фильмам о Джейсоне Борне. Главную роль устроившего теракт Андерса Брейвика исполнил норвежский актер Андерс Даниелсен Лье. Премьерный показ картины состоится на Венецианском кинофестивале.
Ранее на Берлинском кинофестивале показали фильм Эрика Поппе «Утёйа, 22 июля». Лента рассказывает о терактах в Норвегии, совершенных Андерсом Брейвиком. 22 июля 2011 года он убил 77 человек в знак протеста против мультикультурализма и «мусульманского вторжения».
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