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Подмосковье вошло в тройку лидеров в РФ по числу площадок и зрителей акции «Ночь кино»
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Подмосковье вошло в тройку лидеров в РФ по числу площадок и зрителей акции «Ночь кино» 

РИАМО + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: РИАМО
Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров среди регионов России по количеству площадок и зрителей акции «Ночь кино», на 112 площадках фильмы смотрели около 25 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Во всех регионах России 25 августа прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». На открытых площадках и в кинотеатрах она собрала около 800 тысяч зрителей. Традиционно лидером акции по количеству зрителей становится Краснодарский край.
«Впервые в тройку лидеров по количеству площадок и зрителей вошла Московская область. Всероссийская акция «Ночь кино» в Московской области прошла в третий раз. В Подмосковье показы лучших фильмов «Ночи кино» прошли на 112 площадках 47 муниципальных образований региона. 70 кинопоказов состоялись в залах и 42 — на площадках под открытым небом. 25 тысяч жителей в 97 населенных пунктах области весь вечер и часть ночи смотрели лучшие российские фильмы последнего года», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Главной площадкой всероссийской акции «Ночь кино» в Московской области стал Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Здесь для местных жителей и гостей города был организован летний кинотеатр с большим экраном, сценой, разноцветными пуфиками и фотозоной.
Публику ждала насыщенная программа: зажигательное выступление заслуженной артистки России, художественного руководителя МОГТЮЗа Нонны Гришаевой с группой «Замотаев Band» под руководством актера, певца и композитора Ивана Замотаева. Также несколько песен вместе с артистами исполнил актер театра и кино Александр Нестеров. По завершении концерта зрители имели возможность сфотографироваться с группой.
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