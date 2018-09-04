Подмосковье вошло в тройку лидеров в РФ по числу площадок и зрителей акции «Ночь кино»

Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров среди регионов России по количеству площадок и зрителей акции «Ночь кино», на 112 площадках фильмы смотрели около 25 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Во всех регионах России 25 августа прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». На открытых площадках и в кинотеатрах она собрала около 800 тысяч зрителей. Традиционно лидером акции по количеству зрителей становится Краснодарский край.

«Впервые в тройку лидеров по количеству площадок и зрителей вошла Московская область. Всероссийская акция «Ночь кино» в Московской области прошла в третий раз. В Подмосковье показы лучших фильмов «Ночи кино» прошли на 112 площадках 47 муниципальных образований региона. 70 кинопоказов состоялись в залах и 42 — на площадках под открытым небом. 25 тысяч жителей в 97 населенных пунктах области весь вечер и часть ночи смотрели лучшие российские фильмы последнего года», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Главной площадкой всероссийской акции «Ночь кино» в Московской области стал Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Здесь для местных жителей и гостей города был организован летний кинотеатр с большим экраном, сценой, разноцветными пуфиками и фотозоной.