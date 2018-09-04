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Самые романтичные парочки из мультиков
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Самые романтичные парочки из мультиков 

Рамблер 4 сентября 2018
Какая сказка обходится без любовной истории? Это романтическое всепоглощающее чувство — непременная часть большинства кинокартин и, конечно же, мультипликационных фильмов. Эти анимационные герои показали нам, что нарисованная любовь ничуть не хуже реальной.
1. «Красавица и Чудовище». Герои мультфильма снова доказали зрителям, что привлекательная внешность — далеко не главное, а настоящая любовь приходит только после того, как разглядишь душу.
2. «Рапунцель: Запутанная история». Рапунцель и Флинн Райдер очень разные, но это не помешало им влюбиться друг в друга.
3. «Леди и Бродяга». Ужин Леди и Бродяги в итальянском ресторане — одна из самых ярких сцен в мультфильме.
Полюбовавшись на парочку, мало кто не захочет повторить трюк.
4. «Холодное сердце». Анна прошла нелёгкий путь к своему счастью и отвергла отношения с коварным Хансом, чтобы в итоге остаться со славным Кристоффом.
5. «Золушка». Золушка тоже не сидела сложа руки в ожидании счастья. Девушка усердно трудилась, за что и была вознаграждена любовь принца. Кстати, и он не постеснялся жениться на небогатой девушке с непрестижной профессией.
А о других влюблённых парочках из мультиков узнайте из видео.
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