Самые романтичные парочки из мультиков

Какая сказка обходится без любовной истории? Это романтическое всепоглощающее чувство — непременная часть большинства кинокартин и, конечно же, мультипликационных фильмов. Эти анимационные герои показали нам, что нарисованная любовь ничуть не хуже реальной.

1. «Красавица и Чудовище». Герои мультфильма снова доказали зрителям, что привлекательная внешность — далеко не главное, а настоящая любовь приходит только после того, как разглядишь душу.

2. «Рапунцель: Запутанная история». Рапунцель и Флинн Райдер очень разные, но это не помешало им влюбиться друг в друга.

3. «Леди и Бродяга». Ужин Леди и Бродяги в итальянском ресторане — одна из самых ярких сцен в мультфильме.

Полюбовавшись на парочку, мало кто не захочет повторить трюк.

4. «Холодное сердце». Анна прошла нелёгкий путь к своему счастью и отвергла отношения с коварным Хансом, чтобы в итоге остаться со славным Кристоффом.

5. «Золушка». Золушка тоже не сидела сложа руки в ожидании счастья. Девушка усердно трудилась, за что и была вознаграждена любовь принца. Кстати, и он не постеснялся жениться на небогатой девушке с непрестижной профессией.

А о других влюблённых парочках из мультиков узнайте из видео.