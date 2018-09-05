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Вышел финальный трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли
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Вышел финальный трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли 

Fancy Journal + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Fancy Journal
Disney опубликовали финальный трейлер к экранизации знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и четыре королевства». В российских кинотеатрах фильм появится 8 ноября этого года.
Это рождественская история про девочку Клару, которая отправляется в путешествие по волшебным странам, где ее ждет встреча с феей Драже и добрыми правителями трех королевств. Однако на пути домой ей предстоит оказаться еще в одном королевстве, во главе которого стоит ужасный Мышиный король и его бесчисленная мышиная армия.
В актерский состав вошли Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Маккензи Фой, Сергей Полунин, Джэк Уайтхолл и Ричард Э. Грант. Снимали фильм постановщик «Хатико» Лассе Халльстрём и режиссер «Первого Мстителя» Джо Джонстон.
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