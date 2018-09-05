Вышел финальный трейлер «Щелкунчика» с Кирой Найтли

Disney опубликовали финальный трейлер к экранизации знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и четыре королевства». В российских кинотеатрах фильм появится 8 ноября этого года.

Это рождественская история про девочку Клару, которая отправляется в путешествие по волшебным странам, где ее ждет встреча с феей Драже и добрыми правителями трех королевств. Однако на пути домой ей предстоит оказаться еще в одном королевстве, во главе которого стоит ужасный Мышиный король и его бесчисленная мышиная армия.