Ещё
Кинофраншизы, которые уже выдохлись
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Кинофраншизы, которые уже выдохлись 

Рамблер 4 сентября 2018
Франшизы вроде «Индианы Джонса», «Пиратов Карибского моря» или Бондианы процветают не первое десятилетие. Но есть и франшизы, которые в последнее годы явно не блещут креативностью и качеством. И, похоже, их создателям пора остановиться или хотя бы сделать перерыв.
1. «Форсаж». Первый фильм вышел в 2001 году, всего было 8 лент. Общий сбор «Форсажей» — более 5 миллиардов долларов. Изначально картину адресовали поклонникам авто, но начиная с пятой части сценарий предполагал более широкую аудиторию. Впрочем, последняя на сегодня история, вышедшая в 2017, уже скучновата, а сама франшиза определённо требует переосмысления.
2. «Терминатор». Боевик 1984 года моментально стал хитом, даже сегодняшние юные зрители смотрят фильм с интересом. Популярность ленты привела авторов к мысли о создании продолжения, затем вышли третья, четвёртая и пятая части. К сожалению, раз за разом ленты становятся слабее и разочаровывают фанатов. На 2019 год запланирован выпуск очередной серии франшизы, и, как сообщается, она станет прямым продолжением «Терминатора-2».
3. «Чужой». Фантастический триллер был обласкан критиками и полюбился публике. «Чужой» породил серию сиквелов и приквелов, но не все они пришлись по вкусу поклонникам оригинала. Возможно, стоит подождать более подходящего момента и найти молодых сценаристов с новыми идеями, которые вдохнут в «Чужого» новую жизнь.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение