Кинофраншизы, которые уже выдохлись

Франшизы вроде «Индианы Джонса», «Пиратов Карибского моря» или Бондианы процветают не первое десятилетие. Но есть и франшизы, которые в последнее годы явно не блещут креативностью и качеством. И, похоже, их создателям пора остановиться или хотя бы сделать перерыв.

1. «Форсаж». Первый фильм вышел в 2001 году, всего было 8 лент. Общий сбор «Форсажей» — более 5 миллиардов долларов. Изначально картину адресовали поклонникам авто, но начиная с пятой части сценарий предполагал более широкую аудиторию. Впрочем, последняя на сегодня история, вышедшая в 2017, уже скучновата, а сама франшиза определённо требует переосмысления.

2. «Терминатор». Боевик 1984 года моментально стал хитом, даже сегодняшние юные зрители смотрят фильм с интересом. Популярность ленты привела авторов к мысли о создании продолжения, затем вышли третья, четвёртая и пятая части. К сожалению, раз за разом ленты становятся слабее и разочаровывают фанатов. На 2019 год запланирован выпуск очередной серии франшизы, и, как сообщается, она станет прямым продолжением «Терминатора-2».

3. «Чужой». Фантастический триллер был обласкан критиками и полюбился публике. «Чужой» породил серию сиквелов и приквелов, но не все они пришлись по вкусу поклонникам оригинала. Возможно, стоит подождать более подходящего момента и найти молодых сценаристов с новыми идеями, которые вдохнут в «Чужого» новую жизнь.