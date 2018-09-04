Mui Miu выпустили новую короткометражку

Итальянский модный бренд представил новый короткометражный фильм «The Wedding Singer’s Daughter» («Дочь свадебной певицы») из цикла Women’s Tales, посвященного изучению темы женственности в 21 веке. Премьера видео состоялась накануне на Венецианском кинофестивале.

Сняла видео первый режиссер — женщина из Саудовской Аравии Хаифа аль-Мансур. Широкую известность она получила в 2012 году после выхода на экраны картины «Важда». Фильм получил ряд международных наград и стал первой в истории лентой, выдвинутой на «Оскар» от Саудовской Аравии. Главную роль в новой короткометражке Miu Miu сыграла саудовская поп-певица Ротана Тарабзуни. Действие ленты разворачивается в 1980-х в Эль-Рияде, столице Саудовской Аравии.