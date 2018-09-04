Роми Шнайдер. Такой мы её не знали

Карьера актрисы началась в 15 лет. И с этого момента уже можно начинать рассказ о ее стремительном восхождении на Олимп. Но фильм не об этом, не о творческом пути, не о ролях в кино (в фильмографии немецко— французской звезды шесть десятков картин), не о театральной карьере, не о заслугах и премиях…

На экране курортный Киберон, скалистое побережье Бискайского залива. В 1981 году, когда актрисе исполнилось 43 года, она уединилась в фешенебельном отеле Киберона. Но это был не обычный отель, а скорее наркологическая клиника, где Роми хотела избавиться от алкогольной зависимости и пристрастия к снотворным таблеткам. Ей необходимо было сбежать от тяжелых мыслей — потери супруга, гибели сына, болезненной неуверенности в себе. Но, не выдержав одинокого «заточения», усиливающего депрессию, она приглашает к себе подругу и старого приятеля, фотографа, который привозит с собой репортёра журнала Stern. Естественно, амбициозный репортёр заинтересован взять у дивы эксклюзивное интервью. Ведь Шнайдер уже несколько лет упорно игнорирует прессу, считая её рассадником сплетен. Но он, впрочем, как и её друзья, и предложить не мог, во что это интервью выльется. Интервью затягивается на три дня, в течении которых Шнайдер продолжает пить и принимать таблетки. Она веселится, плачет, скандалит и на эмоциональном срыве рассказывает репортёру про свою жизнь то, что никогда никому не рассказывала. Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер ». Фото: Peter Hartwig Rohfilm Factory

Создателям картины удалось погрузить зрителей в эмоции и проблемы персонажей, что же будет в финале картины, куда приведут их бесконечные душевные терзания?

В картине «3 дня с Роми Шнайдер» роль Роми исполнила немецкая актриса Мари Баумер (ее фильмография насчитывает более пятидесяти фильмов и сериалов). Актриса, добившись удивительной схожести со Шнайдер, отрывает не только свою героиню, но и себя в способности меняться. Но каких усилий это стило! Ведь надо было учитывать, что живы еще очевидцы — коллеги Шнайдер, знакомые, любящие ее мужчины. Не запятнать образ гениальной актрисы, не исказить, соответствовать внешне, быть фотогеничной, экспрессивной, прекрасной в слезах… Это очень сложный, противоречивый характер, с резкими перепадами настроений, безудержный, страстный и в одно мгновение теряющий жизнеспособность.

По словам режиссера Эмили Атеф, «Роми Шнайдер — это не только человек, преодолевающий серьёзный жизненный кризис, но и женщина, которая хочет впервые в жизни открыться целиком окружающим». Для Роми душевная катастрофа ожидаема, но в окружении друзей она не внушает ей страха и ужаса, её неизбежность поднимает её на какую-то недостижимую высоту духа, где еще остаётся место для любви и надежд. Кадр из фильма «3 дня с Роми Шнайдер». Фото: Peter Hartwig Rohfilm Factory

Эмили Атеф нравится вслушиваться в поток автоматических мыслей людей, попавших под влияние депрессии. В одной из своих ранних картин «Незнакомец во мне» (2008), режиссёр изучала обычную женщину, которая впадает в тяжелую депрессию после рождения ребёнка. Кстати, «Незнакомец во мне» попал в одну из программ Каннского международного кинофестиваля, а также завоевал множество наград, в том числе, как лучшая картина и за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Сан-Паулу.

Фильм «3 дня с Роми Шнайдер» впервые был показан в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля и получил Премию немецкой киноакадемии в номинациях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая операторская работа, лучшая музыка. Эмили Атеф. Фото: Peter Hartwig Rohfilm Factory

Последний фильм с участием самой Роми Шнайдер «Прохожая из Сан-Суси» вышел в прокат в 1982 году, через год после безуспешного лечения в клинике Киберона, за несколько недель до смерти актрисы.

28 мая 1982 года с новым возлюбленным, французским продюсером Лораном Петеном Роми благополучно поужинала в одном из парижских ресторанов. Дома, в своей комнате, села за письменный стол, чтобы написать письмо дочери Саре. По словам Лорана, Роми поставила пластинку с музыкой Баха… Утром он нашел её мёртвой. Письмо к дочери осталось недописанным. На следующий день все парижские газеты вынесли на свои главные полосы экстренное сообщение: «Роми Шнайдер покончила жизнь самоубийством!». Роми бы рассмеялась. Ах, эта пресса… В официальном свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Если бы не так, она дописала бы письмо любимой дочери…

Десять лет назад, в 2008 году Роми Шнайдер посмертно была удостоена премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактерам, и австрийская телевизионная премия «Роми».