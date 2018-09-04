Режиссер «Оно 2» опубликовал последнее фото со съемок с Джессикой Честейн 

Режиссер сиквела «Оно» Андрес Мускетти выложил в своем Instagram-аккаунте фото с Джессикой Честейн, отметив, что актриса закончила съемки во второй части. Джессика Честейн снималась в роли повзрослевшей Беверли Марш, и теперь она готова приступить к работе над следующим проектом — фильмом «Люди Икс: Темный Феникс». Кроме того, в ближайшее время к «Темному Фениксу» должен присоединиться Джеймс МакЭвой, исполняющий роль Билли.
Во второй части «Оно 2» мы также увидим Билла Хейдера в роли Рича Тозиера, Джейн Райан в роли Бен и Джеймса Рэнсона в роли Эдди. Энди Бин досталась роль Стэнли Урис, Айзая Мустафа сыграл Майка, Тич Грант исполнил роль Генри Бауэрс, Джесс Вейкслер стала женой Билли, а Ксавье Долан и Уилл Бейнбринк появятся в образах Адриана Меллона и Тома Рогана. Роль Пеннивайза повторил Билл Скарсгард.
Над сценарием работал Гари Доберман, автор «Проклятия Аннабель» и «Проклятия монахини». Действие продолжения развернется 27 лет спустя событий первой части, но детали сюжета все еще держат в секрете. Съемки сиквела проходят в Торонто.
Премьера «Оно 2» состоится 5 сентября 2019 года.
Публикация от Andy Muschietti (@andy_muschietti) 2 Сен 2018 в 10:53 PDT