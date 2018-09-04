В сети появились кадры со съемок девятого эпизода «Звездных войн» 

В сеть выложили серию новых фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн», производство которого началось 1 августа в Лондоне. Кадры сделаны в знаменитом английском Черном парке, ландшафт которого похож на джунгли.
Режиссером девятого эпизода является Джей Джей Абрамс, а сценаристом выступает Крис Террио. В актерский состав вошли Мэтт Смит, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Лупита Нионго, Донал Глисон, Келли Мари Трэн, Йонас Суотамо и Билли Лурд. Ксвоим ролям также вернулись Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс, Билли Ди Уильямс, к которым присоединятся Наоми Аки, Ричард Грант и Доминик Монахэн. Кроме того, в девятом эпизоде будут использованы материалы с покойной Кэрри Фишер, исполнительницы роли Леи.
Официальных публикаций со съемок еще не было, так как Абрамс пока не планирует раскрывать какие-либо детали сюжета. На большие экраны «Звездные войны: Эпизод IX» выйдет 20 декабря 19 года.