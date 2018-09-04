В сети появились кадры со съемок девятого эпизода «Звездных войн»

В сеть выложили серию новых фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн», производство которого началось 1 августа в Лондоне. Кадры сделаны в знаменитом английском Черном парке, ландшафт которого похож на джунгли.

Официальных публикаций со съемок еще не было, так как Абрамс пока не планирует раскрывать какие-либо детали сюжета. На большие экраны «Звездные войны: Эпизод IX» выйдет 20 декабря 19 года.