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Дэйв Батиста продолжает поддерживать Джеймса Ганна: «Он изменил мою жизнь»
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Дэйв Батиста продолжает поддерживать Джеймса Ганна: «Он изменил мою жизнь» 

Попкорн News 4 сентября 2018
Фото: Попкорн News
Все звезды «Стражей Галактики», как мы помним, публично поддержали Джеймса Ганна после увольнения режиссера в связи со скандальными твитами, но громче других опального создателя двух блокбастеров Marvel поддерживает Дэйв Батиста. В новом интервью Дэйв признался, что Джеймс Ганн изменил его жизнь — дав шанс попробовать себя на актерском поприще.
«Я очень люблю Джеймса, — рассказал Батиста в эфире шоу Джонатана Росса. — Джеймс по-настоящему изменил мою жизнь».
Исполнитель роли Дракса, как знают многие его фанаты, изначально был рестлером — и, пойдя по примеру еще одной звезды рестлинга, Дуэйна «Скалы» Джонсона, в актеры, очень долго не мог найти себе работу. «Спас» Дэйва Джеймс Ганн, который дал ему роль в «Стражах Галактики».
«Я боролся, я пытался, три года у меня едва хватало денег на еду, я с трудом мог найти хоть какую-то работу, — вспоминает Батиста. — Лишь несколько людей продолжали в меня верить в этот момент, но именно Джеймс стал тем, кто изменил мою жизнь».
Кроме того, Дэйв намекнул, что может и не вернуться к роли Дракса — особенно теперь, когда производство «Стражей Галактики 3» остановлено, и работа над фильмом отложена на неопределенный срок. «Я недоволен тем, как поступили с Джеймсом Ганном, — подчеркивает актер. — Я уже говорил, что я чувствую, и я не боюсь повторить это снова».
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