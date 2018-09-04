В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».
Первыми оценили новую работу Татьяна Михалкова, Константин Хабенский, Марина Александрова, Юлия Хлынина, Никас Сафронов, Владимир Познер и многие другие. Многие артисты пришли на показ с семьями: так, Баста появился в сопровождении супруги Елены Пинской, Анна Михалкова пришла с сыновьями, Екатерина Одинцова — с детьми, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые позировали вместе фотографам, а Аглая Тарасова вышла в свет с мамой Ксенией Раппопорт.
Сюжет фильма строится вокруг событий, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. История о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях.
К слову, картина на прошедшем «Кинотавре» получила приз зрительских симпатий.
В прокате фильм стартует 6 сентября. Билеты можно купить здесь.
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Фото:Александра Воротнева/ Starface.ru, WDSSPR