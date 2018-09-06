Документальный фильм Forbes Video «День с лидером»: Владимир Чирахов

Первый «Детский мир» был открыт 71 год назад (8 сентября 1947 года) в Москве на Мясницкой (тогда улица Кирова). Через десять лет (в 1957-м году) свои двери распахнул знаменитый «Детский мир» на Лубянке. В 90-ые годы здании на Лубянке была неразбериха, например, на первом этаже детского магазина был автосалон. В 2008 году магазин на Лубянке был закрыт, и флагманский «Детский мир» теперь находится по адресу: Воздвиженка, 10.

2009-2011 годы были убыточными для «Детского мира», в 2012 году убыток превысил 200 млн рублей. Тогда акционеры компании пригласили на должность генерального директора Владимира Чирахова , работавшего на аналогичной должности в розничной сети «Кораблик». Чирахову и новой команде удалось вывести компанию из убытков. В 2017 году выручка ГК «Детский мир» составила 97 млрд рублей, что на 21,9% больше показателей 2016 года.

Мы узнали у Владимира Чирахова как управлять компанией, включающей свыше 600 магазинов в более чем 220 городах России и Казахстана, быть настоящим лидером для 11 000 сотрудников и при этом оставаться мужем и отцом двоих детей.