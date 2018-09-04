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Вспоминаем 90-е по сериалу «Челночницы». Рынки, стрелки, чокеры — что помните вы?
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Вспоминаем 90-е по сериалу «Челночницы». Рынки, стрелки, чокеры — что помните вы? 

Teleprogramma.pro 4 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Спустя четыре года после событий первой части любимые героини Ольга, Света, Эллка и Алиса возвращаются на экран. Зоя Викторовна предстанет в монашеской рясе, а в роли директора рынка будет пробовать себя Ольга. Во втором сезоне сильные женщины столкнутся с новыми трудностями. Что останется прежним — так это антураж 90-х, наряды и прически героинь.
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Ностальгируем по 90-ым: модные образы из «Друзей» и «Беверли-хиллз, 90210»Свободные джинсы, укороченные топы… Девяностые подарили нам немало дерзких, сексуальных и в то же время удобных предметов гардероба. Teleprogramma.pro вспоминает образы из любимых сериалов, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять модниц в наши дни.
Целеустремленных и неунывающих героинь сыграли Мария Порошина, Елена Панова, Зоряна Марченко и Светлана Иванова. «Челночницы» — воплощение своего времени, когда половина страны, особенно мужчины — военные, научные сотрудники, работники заводов, — остались без работы, а женщины, медсестры и учителя, получали копейки. Устав каждый день просыпаться с мыслью, чем сегодня накормить детей, такие женщины приходили на рынки.
Если вы забыли реалии 90-х, то вот краткий путеводитель по рынкам, резинкам и чокерам:
Фото: кадр из сериала. Кожаная куртка — символ нового положения. А большая плюшевая резинка — главный атрибут 90-х.
Фото: кадр из сериала. В 90-е все приходилось делать самим, и мыть павильоны на рынке в том числе.
Фото: кадр из сериала. Драки и разборки на рынках происходили каждый день.
Фото: кадр из сериала. Женщинам в бизнесе приходилось играть по мужским правилам — и даже забивать стрелки.
Фото: кадр из сериала. А так же участвовать в погонях.
Фото: кадр из сериала. Но некоторые продолжали вести себя строго по-старому, что отражалось и на прическе.
Фото: кадр из сериала. А вот молодежь быстро признала новую моду: у каждой девчонки был чокер и серьги-кольца.
Фото: кадр из сериала. На рынке было все: одежда, посуда, постельное белье…
Фото: кадр из сериала. Торговали тоже все: приходили на рынок продать то, что удалось урвать самим.
Зрители с нетерпением ждали новый сезон «Челночниц» и приняли первые серии с восторгом. Впрочем, тем, кто в 90-е сам сталкивался с пустыми холодильниками и рэкетом, смотреть сериал даже тяжело. Galina Taranova: Хороший фильм, сильная игра актеров. А главное фильм не дает всем нам забыть, что пришлось пережить нашему народу и стране.
Светлана Пусиневская: Тяжеловато смотреть, на своей шкуре все это испытано.
Mara Mara: Времечко такое было, кто как мог зарабатывал
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