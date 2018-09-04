Вспоминаем 90-е по сериалу «Челночницы». Рынки, стрелки, чокеры — что помните вы?

Спустя четыре года после событий первой части любимые героини Ольга, Света, Эллка и Алиса возвращаются на экран. Зоя Викторовна предстанет в монашеской рясе, а в роли директора рынка будет пробовать себя Ольга. Во втором сезоне сильные женщины столкнутся с новыми трудностями. Что останется прежним — так это антураж 90-х, наряды и прически героинь.

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Целеустремленных и неунывающих героинь сыграли Мария Порошина Елена Панова , Зоряна Марченко и Светлана Иванова . «Челночницы» — воплощение своего времени, когда половина страны, особенно мужчины — военные, научные сотрудники, работники заводов, — остались без работы, а женщины, медсестры и учителя, получали копейки. Устав каждый день просыпаться с мыслью, чем сегодня накормить детей, такие женщины приходили на рынки.

Если вы забыли реалии 90-х, то вот краткий путеводитель по рынкам, резинкам и чокерам:

Фото: кадр из сериала. Кожаная куртка — символ нового положения. А большая плюшевая резинка — главный атрибут 90-х.

Фото: кадр из сериала. В 90-е все приходилось делать самим, и мыть павильоны на рынке в том числе.

Фото: кадр из сериала. Драки и разборки на рынках происходили каждый день.

Фото: кадр из сериала. Женщинам в бизнесе приходилось играть по мужским правилам — и даже забивать стрелки.

Фото: кадр из сериала. А так же участвовать в погонях.

Фото: кадр из сериала. Но некоторые продолжали вести себя строго по-старому, что отражалось и на прическе.

Фото: кадр из сериала. А вот молодежь быстро признала новую моду: у каждой девчонки был чокер и серьги-кольца.

Фото: кадр из сериала. На рынке было все: одежда, посуда, постельное белье…

Фото: кадр из сериала. Торговали тоже все: приходили на рынок продать то, что удалось урвать самим.

Зрители с нетерпением ждали новый сезон «Челночниц» и приняли первые серии с восторгом. Впрочем, тем, кто в 90-е сам сталкивался с пустыми холодильниками и рэкетом, смотреть сериал даже тяжело. Galina Taranova: Хороший фильм, сильная игра актеров. А главное фильм не дает всем нам забыть, что пришлось пережить нашему народу и стране.

Светлана Пусиневская: Тяжеловато смотреть, на своей шкуре все это испытано.

Mara Mara: Времечко такое было, кто как мог зарабатывал