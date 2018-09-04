10 актрис, сыгравших великих женщин

Сальма Хайек — Фрида Кало

В 2002 году Сальма сыграла одну из своих главных ролей на данный момент. За исполнение мексиканской художницы Фриды Кало ее номинировали на премию Оскар, но награду тогда получила Николь Кидман , снявшаяся в фильме «Часы».

На главную роль во «Фриде» претендовала Мадонна, но ей предпочли Сальму Хайек. И не зря! То, как актриса сыграла характерную, смелую, уверенную в себе художницу, понравилось даже племяннице Фриды Кало Маре Ромео. За это она подарила Сальме оригинальное ожерелье художницы.

В 2018 году Хайек появилась в образе Кало на открытии выставки, посвященной художнице, в Лондоне.

В сентябре 2017 года в прокат вышел фильм «Тоня против всех», в котором Марго Робби сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг и получила номинацию на премию Оскар в 2018-м. Тоня известна не только чемпионским титулом в США, но и тройным акселем, который она выполнила на соревнованиях, став второй фигуристкой в мире после японки Мидори Ито.

Для съемок в фильме Марго Робби четыре месяца занималась фигурным катанием, тренируясь пять раз в неделю. При этом картина снималась всего месяц, и самый знаменитый прыжок — тройной аксель — создатели фильма «докрутили» с помощью физуальных эффектов.

Самой Тоне Хардинг сейчас 47 лет, и она положительно оценила работу Марго, сказав что «она сделала все очень красиво».

Наоми сыграла Диану в 2013-году — тогда студия Ecosse Films выпустила фильм о последних двух годах жизни принцессы «Диана: история любви». После съемок в картине Уоттс рассказала, что оценила чувство юмора принцессы Дианы, регулярно слушая ее аудиозаписи.

Партнером по фильму Наоми стал актер Навин Эндрюс (вы знаете его по сериалу «Остаться живых»). В мелодраме про Диану он сыграл последнюю любовь принцессы — доктора Хасната Хана.

Изначально на роль самой Дианы пробовалась Джессика Честейн

После смерти Жаклин Кеннеди на большом экране ее сыграли 9 актрис. Работа Натали Портман в фильме «Джеки» была одной из последних. Картина вышла в 2016 году, сразу попала под пристальный взгляд кинокритиков и принесла Натали номинацию на Оскар. «Джеки» рассказывает о том, как складывалась жизнь Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа в Далласе — 100 минут «тягучей» меланхоличной истории, которая определенно западает в душу!

Как создавался образ Натали Портман читайте тут.

Джой Мангано — предприниматель и изобретатель, которая в 1990 году придумала самоотжимающуюся чудо-швабру и заработала на этом состояние. Сейчас бывшей домохозяйке 62 года, она пишет книги и позирует на красной дорожке церемонии Оскар. Повод есть — в 2016 году о ней сняли фильм «Джой» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. «Оскар» фильм не получил, хотя Лоуренс номинировали как лучшую актрису. Но «Золотой глобус взял» (в той же категории)!

В 2013 году Хелена снялась в фильме «Бертон и Тейлор», рассказывающем об отношениях Элизабет и Ричарда Бертона . Актриса была замужем 8 раз и роман с Ричардом — один из самых известных в Голливуде (подробнее об этом тут).

После съемок Хелена призналась, что совсем не похожа внешне на великую актрису, поэтому сфокусировалась на ее внутреннем мире, а все остальное — дело рук визажистов и стилистов по волосам. Яркие мерцающие тени, высокие прически, помада вишневого оттенка — во время работы над фильмом команда старалась максимально передать реальный образ звезды в 80-х годах, когда та работала над постановкой «Частные жизни».

Та самая роль, которая принесла Николь «Оскар» в 2003 году. Тогда на экраны вышел фильм «Часы», повествующий истории трех женщин, живущих в 20-х, 50-х годах и в нулевые. Одну из главных героинь — писательницу Вирджинию Вульф — сыграла Николь Кидман. Ее партнерами по съемкам стали Мерил Стрип и Джулиана Мур (хотя продюсеры рассматривали и кандидатуры Гвинет Пэлтроу Эмили Уотсон ).

Мишель Уильямс — Мэрилин Монро

В 2012 году в прокат вышла еще одна история о Мэрилин Монро — «7 дней и ночей с Мэрилин». На этот раз легендарную блондинку взялась сыграть Мишель Уильямс. События разворачиваются в 1957 году, когда Мэрилин приезжает в Великобританию ради работы над фильмом «Принц и танцовщица» и знакомится с ассистентом режиссера Колином (его сыграл Эдди Редмэйн ).

В интервью после съемок Мишель рассказала, что сразу согласилась на роль, но во время работы над фильмом ей было сложно оставаться в образе — актриса полностью копировала поведение Монро: от походки до мимики. За эту роль Уильямс номинировали на «Оскар» и вручили «Золотой глобус».

Cиенна сыграла Эди в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола ». В 60-х имидж Седжвик копировался «многомиллионными тиражами»: стрижка под мальчика, холодный блонд, стрелки и накладные ресницы — так в те годы выглядели самые модные девушки Нью-Йорка. У Эди было безумное количество косметики. Уорхол писал: «50 пар накладных ресниц, разложенных по размерам, 50 флакончиков туши, все оттенки теней, когда-либо выпущенные Revlon, — перламутровые и обычные, матовые и блестящие, 20 коробочек румян Max Factor… Она часами сидела над своими косметичками, на все приклеивая ярлычки, протирала и начищала бутылочки и коробочки».

Такой же мы видим Эди и в фильме 2006-го года. Во время съемок Сиенна рассказывала, что для того, чтобы сыграть страдающую от депрессии и анорексии звезду 60-х, перешла на белковые омлеты и овощи, но режиссер Джордж Хикенлупер утверждал, что она все равно недостаточно худая.

Мерил Стрип — Маргарет Тетчер

У Мерил три «Оскара» и 21 номинация на премию. Одну из статуэток актриса получила за роль Маргарет Тетчер в 2012 году. Интересно, что сама Маргарет успела посмотреть эту картину (легендарная премьер-министр умерла в 2013 году), но работу Стрип не оценила, сказав, что актриса не смогла воплотить реальный образ на экране.