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Немного волшебства: вышел новый трейлер к фильму «Щелкунчик и Четыре королевства»
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Немного волшебства: вышел новый трейлер к фильму «Щелкунчик и Четыре королевства» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
История о Щелкунчике хорошо известна как маленьким, так и взрослым зрителям, но в исполнении Disney она вернется на экраны в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
Одна из самых волшебных историй вернется на большие экраны в декабре 2018 года. Роли в сказке исполнят Кира Найтли, Маккензи Фой, Эухенио Дербес, Мэттью Макфэдиен, Ричард Э. Грант, Сергей Полунин, Джейден Фуора-Найт, Омид Джалили, Джек Уайтхолл, Мира Сайал, Элли Бамбер, Мисти Коуплэнд, а также Хелен Миррен и Морган Фриман.
Трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства»:
Дата выхода в прокат в России: 8 декабря 2018
Дата выхода в прокат в США: 2 ноября 2018 года
Студия: Walt Disney Pictures
Жанр: приключение
Режиссёр: Лассе Халльстрем
Сценарист: Эшли Пауэлл, Э. Т. А. Гофман
Продюсеры: Ларри Дж. Франко, Линди Гольдштайн и Марк Гордон.
Исполнительный продюсер: Сара Смит
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