Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет главную роль в фильме российского режиссера

Американский актер Боб Оденкерк , который сыграл Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», исполнит главную роль в новом фильме российского режиссера Ильи Найшуллера , передает Geeks WorldWide.

Отмечается, что картина Найшуллера расскажет о приключениях мужчины, который отправил брата наркобарона в больницу, заступившись за девушку, после чего преступник решил ему отомстить.

Как уточняется, фильм получил название «Никто».