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Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет главную роль в фильме российского режиссера
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Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет главную роль в фильме российского режиссера 

Газета.Ru + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Американский актер Боб Оденкерк, который сыграл Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», исполнит главную роль в новом фильме российского режиссера Ильи Найшуллера, передает Geeks WorldWide.
Отмечается, что картина Найшуллера расскажет о приключениях мужчины, который отправил брата наркобарона в больницу, заступившись за девушку, после чего преступник решил ему отомстить.
Как уточняется, фильм получил название «Никто».
Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер боевика «Сибирь», в котором сыграл актер Киану Ривз. В ролике он хмуро передвигается по ненастному Санкт-Петербургу.
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