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«Такие декорации Голливуду недоступны!» — кино снимают в ИЯФ
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«Такие декорации Голливуду недоступны!» — кино снимают в ИЯФ 

Все новости Новосибирской области 5 сентября 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Больше пяти метров под землей. Обычно в этих стенах рождаются и разгоняются в коллайдере частицы. А сейчас здесь рождается фильм.
По сюжету девочка Алиса отстает от группы экскурсантов и теряется в коридорах ИЯФа. Сначала мир физики предстает перед ней в мистическом свете.
«Я сначала думала, что такие провода, машины бывают только в фильмах со спецэффектами и в мультиках», — делится исполнительница роли Алисы Кристина Фогель.
Но потом Алиса находит своего дедушку — он работает в институте, и тот открывает ей двери в мир науки. Как работает коллайдер? Как заглянуть внутрь атома? Повествование идет от лица девочки.
Разобраться в терминах ядерной физики помогают ученые. Режиссер фильма Татьяна Дрожжова — студентка ВГИКа и сама физик. Работала на большом адронном коллайдере. Там-то и родилась идея снять это кино. Прежде чем начать съемки пришлось переводить рассказы о сложных явлениях с языка физиков на простой, понятный даже ребенку.
«Сидела на ночных сменах на эксперименте «Алиса» на коллайдере и на супер-протонном синхротроне. Я ходила по этим ангарам и понимала, что это надо снимать! Это надо снимать в любом случае! Такие декорации Голливуду просто недоступны», — рассказала режиссер из Москвы Татьяна Дрожжова.
Фильм назвали «Скрытое очарование» не только потому, что звучит красиво. Короткометражное кино расскажет в том числе о грандиозном проекте физиков — супер чарм-тау фабрике. И частицах, которые с помощью нее будут изучать — со «скрытым очарованием» — есть такой термин в ядерной физике.
«Адронный коллайдер можно сравнить с топором, который вырубает новые частицы (в частности, базон хикса), и с помощью него собираются найти суперсимметричные частицы. Нечто новое такое. Электрон-позитронные коллайдеры можно сравнить со скальпелем. Они производят точные измерения. Если там рождается базон хикса, мы максимально точно можем померить его параметры», — сообщил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Вячеслав Каминский.
В главной роли снялся актер театра «Старый дом» Владимир Казанцев. Он сыграл дедушку Алисы. Режиссер признается: прототипом стал образ ее отца. Он тоже был ученым. И также когда-то влюбил ее в науку.
Позади последний съемочный день. Дальше примерно полгода монтажа. Фильм можно будет увидеть не раньше зимы. Он появится в свободном доступе в интернете. И съемочная команда надеется: так влюбленных в науку станет еще больше.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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