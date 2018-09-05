Гости из Голливуда и «Киргизское чудо». Как открыли Казанский кинофестиваль

XIV Международный фестиваль мусульманского кино торжественно открылся 4 сентября в казанской «Пирамиде».

Колье с изумрудами

Светлана Светличная. Ирина Алфёрова прибыла на фестиваль с простудой, но сказала, что постарается увидеть как можно больше фильмов: «Мне всё интересно: и картины, и сам фестиваль, который дарит встречи с друзьями». Самоотверженность актрисы была вознаграждена. Накануне исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова вручила Алфёровой на творческой встрече серебряное колье с изумрудами — работу татарстанских мастеров. Такие подарки звездам — уже традиция кинофорума. В прошлом году подобные колье увезли из Казани Ольга Остроумова

Каннский и Казанский

Официальная часть церемонии началась с речи председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина . Спикер татарстанского парламента зачитал приветствие президента РТ Рустама Минниханова и отметил рекорды XIV фестиваля, в этом году получившего 967 заявок из 65 стран мира. На первый форум заявились всего 40-60 фильмов.

Госсоветник Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями из истории фестиваля. «В Каннах была выставка, на которой была представлена наша страна, — сказал он. — И я подумал: если есть Каннский фестиваль, то почему не может быть Казанского фестиваля?». Аксакал татарстанской политики высказался и о ситуации в современном мире. «Мусульманский мир очень непрост, разнообразен и очень неспокоен, — рассуждал он. — Не определились и с масхабами до конца. Разные течения есть и среди суннитов, и среди шиитов. Недоброжелатели эти противоречия всегда используют и стараются в какой-то степени подогревать… Разные есть течения — мир большой. Главное — стараться понять друг друга. Нам вместе жить на земном шаре».

Мусульмане из Голливуда

Помимо рекордного числа представленных фильмом расширилась и география гостей. В этом году впервые за всю историю фестиваля в нём участвует делегация из Голливуда. Американские кинематографисты привезли военную драму «Поле битвы» о судьбе американского ветерана иракской войны. Главную роль сыграл сын известного режиссёра актёр Шон Стоун , принявший ислам. Вместе с ним в Казань приехали актриса Амина Жаман , режиссёр Ануар Смаин. Их фильм покажут в рамках спецпоказа 8 сентября.

Посланцы «Фабрики грёз» с удовольствием общались с казанцами и на традиционной красной дорожке, и в фан-зоне фестиваля внутри «Пирамиды». Терпеливо позировали профессиональным фотографам, не отказываясь в снимках на память с обычными зрителями. На сцену голливудские гости вышли под мелодию из фильма «Серенада солнечной долины». Гости сообщили, что прибыли в Казань в отличном настроении и проведут здесь всю неделю. «Мы счастливы представить свою картину на самом престижном международном фестивале России», — сказали они.

Церемонию открытия вели народный артист РТ Искандер Хайруллин и российская актриса, режиссер и певица Наталья Громушкина . Правда, вышла небольшая накладка. Кто-то из официальных лиц назвал в качестве ведущего Марата Башарова.

«Искандер, почему тебя сегодня называют Маратом Башаровым?» — с плохо скрываемой обидой спросил ведущего актёр. «Это… потому что мы оба с тобой красавцы!» — весело объяснил Хайруллин. Башарову ничего не оставалось, как поблагодарить коллегу за комплимент. На прошлогоднем фестивале Башаров спел задорную татарскую песню, то на этот раз выступил в более серьезном амплуа. Актер декламировал стихотворение о мулле, прообразом для которого стал шейх Равиль Гайнутдин на одной из своих проповедей. Это потому, что на этот раз он приехал на форум не с пустыми руками, а с картиной, которая называется «Мулла». Фильм будет бороться за победу на форуме.

«Это наша казанская, татарская картина на нашем татарском языке, — рассказал о фильме Башаров. — Если бы вы знали, сколько лет я просил у Аллаха, чтобы у меня появилась возможность сыграть в татарском фильме. И вот эта мечта исполнилась. У меня в фильме есть кичкинэ-кичкинэ (маленькая-маленькая) роль». Актёр посетовал и на то, что в фильме «Мулла» он один почему-то играет на русском языке. Хотя все остальные персонажи говорят на татарском. «Но кто-то должен говорить на русском, — заключил актёр и обратился к жюри с просьбой учесть его выступление при оценке „Муллы“.

»Киргизское чудо»

Фильмом-открытием XIV КМФМК стала картина «Саякбай. Гомер 20 века», посвященная реальному эпизоду из жизни Чингиза Айтматова.

В этом году будут праздновать 90-летие этого выдающегося писателя, история семьи которого связана с Татарстаном. Родина матери Айтматова— деревня в Кукморском районе Татарстана.

Почетным гостем казанского форума стала известная телеведущая, актриса, модельер, общественный деятель из Кыргызстана, вице-президент Фонда Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова. «Киргизское чудо» — так называют эту женщину во всем мире. Она передала татарстанцам пламенный привет от сына великого писателя. Как известно, по произведениям Айтматова снято более 50 фильмов. Под кадры этих картин актриса продекламировала на фестивале «Плач по Чингизу».

Церемония завершилась показом фильма-открытия. В нем рассказывается о сложной ситуации, в которой оказался писатель. Айтматов, уже опубликовавший свои знаменитые произведения «Лицом к лицу», «Джамилю», получал много критики в свой адрес. Тогда его мама посоветовала сходить к великому сказителю Саякбаю, получить его благословение. После встречи со сказителем Айтматов буквально через год приобрел мировую известность.