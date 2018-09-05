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Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах
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Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах 

ТАСС 5 сентября 2018
НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Новый фильм Вуди Аллена, съемки которого уже давно завершены, может никогда не выйти в прокат из-за обвинений в домогательствах, прозвучавших в адрес кинорежиссера.
По данным газеты New York Post, компания Amazon, являющаяся прокатчиком картины Аллена под названием «Дождливый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York), заявила, что так и не установила дату выхода фильма, несмотря на то, что его съемки завершились осенью прошлого года.
Изначально предполагалась, что картина выйдет на экраны в этом году, однако Amazon, которая приобрела права на фильм за $25 млн, пришлось отказаться от этих планов. Как отмечает New York Post, это связано с обвинениями Аллена в сексуальном насилии, выдвинутыми его приемной дочерью Дилан Фэрроу. По ее словам, это произошло еще в 1992 году, когда ей было 7 лет. Сам режиссер категорически отрицает такие утверждения.
82-летний Аллен подписал контракт с Amazon на производство трех фильмов, однако теперь такие планы, скорее всего, так и не будут реализованы, пишет издание. Актеры, сыгравшие в «Дождливом дне в Нью-Йорке», в том числе Тимоти Шаламе и Ребекка Холл, ранее выразили сожаление, что согласились работать с режиссером. Они также пожертвовали свои гонорары в фонды, помогающие жертвам сексуального насилия.
В 1993 году в отношении Аллена уже проводилось расследование в связи с утверждениями о предполагаемых домогательствах к его приемной дочери. Однако никакого уголовного дела заведено не было.
Аллен, известный постановкой таких лент, как «Энни Холл» (Annie Hall, 1977), «Матч Поинт» (Match Point, 2005), «Полночь в Париже» (Midnight in Paris, 2011), является одним из наиболее влиятельных режиссеров в Голливуде. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая четыре премии «Оскар».
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