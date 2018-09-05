7 фильмов с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи

Недавно стало известно, что Венсан Кассель связал себя узами брака с 21-летней моделью Тиной Кунаки. Поклонники до последнего надеялись, что актер одумается и вернется к красавице-итальянке Монике Беллуччи . Этого не произошло, поэтому фанатам звездной пары остается только одно — смотреть и пересматривать фильмы с любимыми актерами.

Специально для OК! интернет-кинотеатр tvzavr представляет картины с участием Касселя и Беллуччи. В некоторых они снимались вместе, в некоторых по отдельности, в одних — во время семейной жизни, в других — после развода. Но все они стоят внимания.

«Двенадцать друзей Оушена»

Венсан Кассель

В продолжении истории об аферисте Денни Оушене и его друзьях Венсан Кассель сыграл их французского коллегу по прозвищу Ночной лис. И хотя актер появляется в кадре не так часто, как хотелось бы, каждое его появление запоминается. Особенно, без сомнений, знаменитый «танец» Ночного лиса — эпизод, в которого герой Касселя элегантно обходит систему безопасности.

«Черный лебедь»

В психологическом триллере Даррена Аронофски еще женатый Кассель сыграл хореографа балетной труппы. Его герой ставит «Лебединое озеро» и отдает главную партию молодой балерине Нине в исполнении Натали Портман. Именно он запускает цепь событий, в которые попадает Нина. За роль в картине Портман получила заслуженный «Оскар», хотя поклонники уверены, что и Кассель мог претендовать на статуэтку.

«Маленький принц»

Кроме невероятной харизмы Венсан Кассель обладает и потрясающим голосом. Его он подарил Лису в мультфильме «Маленький принц». Картина стала экранизацией одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери и пришлась по вкусу как юным зрителям, так и их родителям. Ведь мечтать и жить в сказке можно в любом возрасте.

«Красавица и чудовище»

Венсан Кассель и Леа Сейду

Французская версия классической истории вышла на следующий год после объявления о разводе с Моникой Беллуччи. Актер сыграл чудовище, но появился на экране и в образе принца. Что и говорить, но даже пугающий всех монстр получился у него обаятельным. Компанию актеру составила красавица Леа Сейду.

«Не оглядывайся»

В этой ленте Моника Беллуччи сыграла в дуэте с другой красоткой Софи Марсо. Главная героиня Жанна — успешная писательница с мужем и детьми. В скором времени должна выйти ее новая книга, поэтому тревоги Жанны ее окружение списывает на волнение. Но героиня понимает, что с ней начинают происходить странные вещи, постепенно она превращается в другого человека. Беллуччи и Марсо сыграли два воплощения одного человека, получился отличный, неоднозначный образ.

«Ученик чародея»

Моника Беллуччи

Лента рассказывает о попытках чародея Бальтазара защитить современный мир от черной магии Максима Хорвата. Герой понимает, что для этого ему нужен помощник и находит его в лице юного Дэйва. Главные роли в фильме исполнили Николас Кейдж Джей Барушель . А Моника Беллуччи предстала в образе колдуньи Вероники. Роли соблазнительных ведьм ей всегда к лицу.

«Матрица: Перезагрузка»

Моника Беллуччи

В продолжении легендарной «Матрицы» Моника Беллуччи сыграла Персефону, жену одного из героев. Она встречается на пути Нео, Морфеуса и Тринити и решает помочь им, тем самым предав своего мужа, в обмен на поцелуй Нео. Любопытно, что Персефона в греческой мифологии была супругой Аида. Надеемся, что в семейной жизни Беллуччи и Касселя все было не так.