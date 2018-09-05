Натали Портман в золотом платье Gucci на премьере фильма «Голос Вокс» 

4 сентября на Венецианском кинофестивале прошла премьера американского музыкального драматического фильма «Голос люкс» с Натали Портман в главной роли. Актриса прибыла в город на воде утром того же дня, чтобы вечером пройтись по красной дорожке и лично представить на суд уважаемого жюри свою новую работу. Для ответственного мероприятия 37-летняя обладательница «Оскара» выбрала платье Gucci в золотых пайетках и с бархатным черным поясом на талии. Глубокое декольте сделало этот образ особенно эффектным.
Также на показе картины в рамках фестиваля были замечены Тильда Суинтон, Наоми Уоттс и другие знаменитости.