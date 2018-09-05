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Кинокритик: Минкульт давно пора разогнать! 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
После отказа выдать прокатное удостоверение ленте «Похищенные сокровища Европы» кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что это — хулиганство. Прокатная компания CinemaEmotion сообщила, что Министерство культуры не выдавало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы». Но чем было продиктовано такое решение, не поясняется.
На экраны лента должна была выйти 6 сентября, и приурочена к 73-годовщине окончания военных действий.
Кинокритик Давид Шнейдеров возмутился в эфире НСН очередными взятыми на себя обязательствами Министерства культуры (слушайте аудио).
«Это переходит все границ. Если раньше над Минкультуры можно было шутить, то сейчас цензура переходит все границы. Это стало страшно. Мне кажется, что пора эту богадельню разогнать. Они хотят забрать функцию Фонда кино, сами финансировать ленты. Они берут на себя наглость решать, что людям смотреть, а что не смотреть. Это — хулиганство», — высказал свое мнение эксперт кино.
Газета.ру напоминает, фильм «Похищенные сокровища Европы» рассказывает о произведениях искусства, которые были вывезены в Третий рейх в годы Второй мировой войны. Мировая премьера ленты режиссера Клаудио Поли состоялась 13 марта 2018 года.
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