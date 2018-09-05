Любовь Тихомирова уговорила мужа сняться в кино

Ласло Долински — не актер, а преподаватель музыки, но идеально подошел на роль в сериале «Любовь по приказу»

Ленинград конца восьмидесятых, зловещая атмосфера эпохи «железного занавеса» и настоящие югославские сапоги тех времен. Эта мелодрама стала настоящим испытанием для реквизиторов и костюмеров, которые воссоздали прекрасные декорации для нешуточных амурных и почти шпионских страстей.

Главная героиня сериала, молодая актриса Театра оперетты Варвара Утешева, на пике профессиональной формы. Она настоящая звезда, исполняет лучшие партии в театре, а дома ее ждут любящий муж и сын. Но все меняется, когда на глазах у Веры под колесами машины погибает супруг, а затем выясняется, что он собрал секретные разработки и планировал их вывезти за границу. Сама актриса попадает в круг интереса сотрудников КГБ, ее увольняют из театра, мама из-за переживаний оказывается в больнице, ну а вдобавок активные знаки внимания ей начинает оказывать высокопоставленный и женатый поклонник, отказ которому может быть весьма опасен. В какой-то момент Вера становится частью любовного треугольника, где кроме нее новый заведующий отделом культуры Ленинградского обкома партии Борис Зайков ( Александр Мохов ) и его шофер Ванин ( Артем Быстров ).

«Сюжет по схеме мелодраматичен, но мы хотели рассказать психологическую драму, — говорит режиссер сериала Николай Борц , который довольно долго искал исполнительницу главной роли. — У актрисы Полины Сыркиной была непростая задача: ей предстояло сыграть героиню, в которую влюблен весь Советский Союз. От поп-звезд Варвара отличается тем, что она настоящая, глубокая и основательная, и это все чувствуют в ее действиях и ее словах».

Картина снималась в Санкт-Петербурге, Москве и Саратове. И в роли театра, где разворачивается немалая часть действа, выступил именно Саратовский театр оперетты. Варвара Утешева по сюжету исполняла главную партию в знаменитой венгерской оперетте Кальмана «Марица». Для съемки этих сцен потребовались настоящие актеры оперетты, а исполнять академические арии Варвары доверили профессиональной певице Марии Чемизовой. Хотя сама Полина Сыркина прекрасно поет и является весьма музыкальным человеком.

В роли же Зупона Краславского, партнера главной героини в театре, снялся иностранец. После продолжительных кастингов создатели сериала обратили внимание на венгра Ласло Долински. Примечательно, что Ласло не актер, а педагог по вокалу. Однако ему это не помешало отлично чувствовать себя на съемочной площадке, ведь он пятнадцать лет проработал в Театре Стаса Намина , где приходилось и играть на сцене. «Уговорили его сняться в кино, помогла в этом супруга Ласло — актриса Любовь Тихомирова », — признался режиссер.

Настоящим вызовом стал этот сериал для реквизиторов и художников по костюмам, которые воссоздали на площадке эпоху конца восьмидесятых. Так, художник по костюмам Наталья Ершова рассказала, что одежду для съемок не только брали напрокат, но и шили, в том числе и по фотографиям тех лет. «Хотелось, чтобы костюмы выглядели максимально аутентичными, — рассказала Наталья. — Мне в то время было восемнадцать лет, и мы использовали и мои фотографии, снимки из журналов для создания эскизов. Для главной героини шили все костюмы, в том числе концертное платье, в котором Утешева выступала на концерте в честь дня рождения Ленина. Лишь один наряд брали напрокат — платье, в котором она пела в „Марице“.

Удивительная история случилась с сапогами для актрисы. Сложность заключалась в том, что исполнителям ролей требовалась неношеная обувь, выпущенная в восьмидесятых. А найти ее было не так-то просто. К счастью, художник по костюмам обнаружила в собственных домашних закромах коробку с абсолютно новыми югославскими сапогами, которые лежали десятилетиями. Они не подошли ей по размеру, поэтому обувь никто не трогал. Радости съемочной группы не было предела, когда выяснилось, что сапоги идеально облегали ножки главной героини.

Актера Александра Мохова, в свою очередь, весьма впечатлил плащ с широкими плечами, такие носили в свое время сотрудники министерств. После примерки Александр признался, что в такой аутентичной одежде чувствует себя настоящим партийным работником. Да и костюм его был подлинный, 1987 года выпуска.

Украшения же были заимствованы из домашней коллекции ассистента художника по костюмам, который давно коллекционирует бижутерию. Искусственные бусы под бирюзу, сережки с пластиком — все это также было найдено в его личных закромах.