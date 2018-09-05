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В «Театре в леднике» покажут постановку по фильмам Джармуша и Сифрона?
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В «Театре в леднике» покажут постановку по фильмам Джармуша и Сифрона? 

АиФ Волгоград 5 сентября 2018
Фото: АиФ Волгоград
Зрителям покажут 10 разноплановых новелл.
В волгоградском «Театре в Леднике» очередная премьера — «Дикие истории на Земле».
Как рассказали в театре, премьера, которую горожане уже смогли оценить в ходе двух показов, состоит из десятка разноплановых новелл. Постановка создана по мотивам сразу двух известных кинофильмов — Джима Джармуша «Ночь на Земле» и Дамиана Сифрона «Дикие истории». К слову, отрывки из этих новелл некоторые из местных театралов уже могли наблюдать в июле-августе во время репетиций под открытым небом на площадке Комсомольского садика.
«Необычность уже в том, что над постановкой одновременно работало 5 разных режиссеров, — отметила руководитель театра Анна Белякова. — Помимо меня в роли режиссера выступил худрук театра «ЭССТЭТ» Никита Ткачёв, а также актёры нашего театра — Станислав Селиванов, Елена Васильева и Антон Канунников. Истории, представленные зрителям, носят красноречивые названия: «Маленькая бомба», «Сильнейший», «Хельсинки», «Крысы», «Предложение», «Пастернак», «Париж», «Рим», «Нью-Йорк» и «Пока смерть не разлучит нас». Повести очень разные по содержанию и эмоциональному заряду — от драматической истории про измену жениха на свадебной церемонии, конфликта двух водителей на автодороге до трагичной истории давно сложившейся семейной пары».
В целом истории полны не только разнообразных человеческих страстей, но и тонкого юмора, иногда переходящего в сарказм.
Напомним, «Театр в Лéднике» — творчески-экспериментальный проект театрального режиссера Анны Беляковой. В театре ставятся новые форматы прочтения различных произведений, включая часто их неожиданный синтез.
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