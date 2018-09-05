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Жители СВАО увидят фильм «Республика ШКИД» по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева
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Жители СВАО увидят фильм «Республика ШКИД» по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева 

Управа района Бибирево + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: Управа района Бибирево
Бесплатный показ экранизации книги Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД» с последующим обсуждением картины состоится в Северо-Восточном округе. Зрителей будут ждать в ближайшее воскресенье, 9 сентября, в павильоне «Книги» на ВДНХ.
Картина, снятая в 1966 году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой, повествует о том, как школа создает нового человека. В основу сценария была положена автобиографическая, хотя и не лишённая вымысла, повесть бывших воспитанников Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков имени Достоевского (ШКИД) — Григория Белых (в повести — Черных, он же Янкель) и Алексея Еремеева (в повести — Пантелеев, он же Лёнька), писавшего под псевдонимом «Л. Пантелеев». Эксцентрическая комедия Полоки стилизована под фильмы 20-х годов, соответствуя времени событий даже на визуальном уровне.
Показ начнется в 18.30. Вход свободный для всех желающих старше 12 лет по предварительной регистрации по ссылке.
Напомним, павильон «Книги» находится по адресу Проспект Мира, д. 119, стр. 516. (ип)
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