Жители СВАО увидят фильм «Республика ШКИД» по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева

Бесплатный показ экранизации книги Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД» с последующим обсуждением картины состоится в Северо-Восточном округе. Зрителей будут ждать в ближайшее воскресенье, 9 сентября, в павильоне «Книги» на ВДНХ.

Картина, снятая в 1966 году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой , повествует о том, как школа создает нового человека. В основу сценария была положена автобиографическая, хотя и не лишённая вымысла, повесть бывших воспитанников Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков имени Достоевского (ШКИД) — Григория Белых (в повести — Черных, он же Янкель) и Алексея Еремеева (в повести — Пантелеев, он же Лёнька), писавшего под псевдонимом «Л. Пантелеев». Эксцентрическая комедия Полоки стилизована под фильмы 20-х годов, соответствуя времени событий даже на визуальном уровне.

Показ начнется в 18.30. Вход свободный для всех желающих старше 12 лет по предварительной регистрации по ссылке.

Напомним, павильон «Книги» находится по адресу Проспект Мира, д. 119, стр. 516. (ип)