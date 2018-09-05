11 сериалов, которые выйдут этой осенью

Все поклонники сериалов с нетерпением ждут осень — ведь после летнего перерыва стартуют новые сезоны любимых сериалов, а также ожидаемые киноновинки. В этом году разброс довольно большой: от уже ставшей классикой «Теории большого взрыва» до ремейка знаменитого сериала нулевых «Зачарованные». Еще в программе — альтернативная история дома Романовых, новое сотрудничество Джима Керри Мишелем Гондри , сатирический мультсериал от создателей «Симпсонов», а также новая «Война миров» и многое другое.

«Теория большого взрыва»

Кейли Куоко, Недавно стало известно, что один из самых популярных (и долгоиграющих) сериалов — «Теория большого взрыва» — завершится этой осенью. Решение закрыть ситком приняли компании Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions. Впрочем, окончательно расстраиваться пока рано, этой осенью, 25 сентября, стартует последний, 12-й, сезон сериала. Окончательно завершиться он должен в мае 2019 года. Причем, как обещают авторы, сериал не оборвется, а зрителей ждет «эпичный и креативный конец». Ситком о двух физиках — Леонарде и Шелдоне, их соседке Пенни и их друзьях выходил с 2007 года. В сериале снялись Джонни Галэки, Джим Парсонс Саймон Хелберг и другие актеры.

“Романовы”

Кристина Хендрикс и Аарон Экхарт. О династии Романовых, казалось, уже снято довольно много как фильмов, так и сериалов. Сюжет «Романовых» («The Romanoff) рассказывает истории людей, считающих себя потомками царской семьи. Всего в нем будет восемь эпизодов, не связанных между собой. Премьера сериала намечена на 12 октября. Снял его Мэттью Вайнер, который раньше работал над сериалом „Безумцы“. В новом сериале одну из главных ролей исполнила Изабель Юппер . Также в „Романовых“ снялись Аманда Пит

»Разочарование”

Создатель легендарных «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтт Грейнинг недавно выпустил новый сериал под названием «Разочарование». Главные герои — принцесса, любящая выпивку и не желающая вести себя как канонические принцессы в диснеевских мультфильмах, циничный дух и эльф-неврастеник. Начинается все с того, что принцесса Бин, наследница королевства Дримляндия, сбегает из под венца в лес, случайно убив своего жениха. В пути ее сопровождают сообщники — эльф Эльфо и дух Люцик. Сериал иронизирует над различными явлениями реального мира. Так, в лесу герои также встречают антилопу-расиста, а стоящие на дороге разбойники требуют от персонажей использовать гендерно нейтральные слова.

“Сверхъестественное”

Сериал «Сверхъестественное» — тоже долгожитель. За все время его существования (с 2005 года) герои, братья-охотники Сэм и Дин, столкнулись со всевозможной нечистью, а также успели несколько раз погибнуть и столько же — воскреснуть. Неудивительно, что за долгое время существования сериал вырос в целую вселенную — по нему пишется огромное количество фанфикшена, выходят комиксы, мини-сериалы, аниме и даже романы. Новый, 14-й, сезон «Сверхъестественного» выйдет 11 октября.

“Шучу”

“Шучу” — совместная работа французского режиссера Мишеля Гондри и актера Джима Керри. Актер и режиссер уже работали вместе в «Вечном сиянии чистого разума» и спустя 14 лет решили возобновить сотрудничество. В центре сюжета лежит история ведущего шоу для детей по имени Джефф. В шоу под названием «Мистер Пиклз» (не путать с одноименным трешевым мультфильмом) Джефф должен смешить и веселить детей, в то время как его собственная жизнь и отношения с семьей отнюдь не так веселы. Помимо Джима Керри, в сериале также снялись Кэтрин Киннер и Джуди Грир

“Судная ночь”

4 сентября стартует сериал, снятый по мотивам одноименного психологического триллера-антиутопии. Действие разворачивается в 2022 году в США. Раз в год, c 19 часов вечера 21 марта до 7 часов утра следующего дня, любые преступления, в том числе убийства, становятся законными. Притом в этот день все полицейские и больницы прекращают работу. Это событие называется «чисткой». С точки зрения властей «судная ночь» позволяет людям «выпустить пар», сводя счеты с теми, кто, по их мнению, заслуживает такой расправы. Убитые расцениваются как «жертвы во имя избавления от преступности». Первая часть фильма вышла еще в 2013 году, затем еще два цикла серии и приквел. Новый сериал будет состоять из четырех серий.

“Манифест”

После окончания сериала «Однажды в сказке» один из его ключевых актеров, Джош Даллас , снова возвращается на экраны. Пассажиры самолета приземляются в аэропорту. Вроде бы ничего необычного. Однако внезапно они понимают, что в мире прошло не несколько часов, а пять лет. Все родственники давно считают их пропавшими без вести. Сюжет похож на старый сериал «Lost», только действие происходит не на острове, а в реальном мире. Премьера сериала намечена на 24 сентября.

“Зачарованные”

Помните знаменитый сериал нулевых о трех подругах-волшебницах? Спустя более десяти лет выходит ремейк «Зачарованных». Собственно, от старого сериала осталась только фабула, все остальное кардинально изменилось — и место действия и актерский состав. Вместо Сан-Франциско действие разворачивается в Хиллтауне. По сюжету две девушки — Мел и Мегги живут со своей матерью. Внезапно ее убивает демон. К семье приезжает сводная сестра Мэйси, а впоследствии выясняется, что все трое являются могущественными ведьмами. Одна из актрис прежнего сериала, Холли Мэри Комбс , сыгравшая Пайпер, резко раскрикритиковала ремейк, заявив, что создатели нового сериала решили просто заработать на раскрученном бренде. Впрочем, оценить, справедлив этот упрек или нет, можно будет 14 октября, когда первый сезон сериала покажут на экранах.

“Возвращение домой”

Героиня сериала «Возвращение домой» Хайди Бергман работает на секретную правительственную организацию, ее специализация — адаптация военных к гражданской жизни. Главную роль исполняет Джулия Робертс (что уже повод начать смотреть сериал). Кроме нее в сериале сыграли Дэвид Швиммер , Бобби Каннавале, Оскар Айзек и Кэтрин Киннер. Режиссер проекта, который стартует 2 ноября, — Сэм Эйсмел.

“Ярмарка тщеславия”