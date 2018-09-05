Проклятую девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков

Американская актриса Дэйви Чейз , сыгравшая проклятую девочку Самару в хорроре «Звонок», была задержана сотрудниками полиции за хранение наркотиков. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что актриса провела за решеткой два часа, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. В полиции не уточнили, что за наркотическое вещество было найдено у Чейз.

В ноябре 2017 года актриса также попала в полицию. Ее задержали за то, что она находилась в украденном автомобиле BMW. За год до этого Чейз обвинили в том, что она оставила умирающего мужчину в машине рядом с больницей. Тот скончался от передозировки наркотиками. В результате расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что актриса не имела отношения к смерти мужчины.

28-летняя Дэйви Чейз также снялась в сиквеле «Звонка», фильмах «Донни Дарко», «С. Дарко» и сериале «Зачарованные». Помимо этого, актриса озвучила девочку Лило в мультфильме «Лило и Стич» и одноименном мультсериале.