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Проклятую девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков
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Проклятую девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая проклятую девочку Самару в хорроре «Звонок», была задержана сотрудниками полиции за хранение наркотиков. Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что актриса провела за решеткой два часа, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. В полиции не уточнили, что за наркотическое вещество было найдено у Чейз.
В ноябре 2017 года актриса также попала в полицию. Ее задержали за то, что она находилась в украденном автомобиле BMW. За год до этого Чейз обвинили в том, что она оставила умирающего мужчину в машине рядом с больницей. Тот скончался от передозировки наркотиками. В результате расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что актриса не имела отношения к смерти мужчины.
28-летняя Дэйви Чейз также снялась в сиквеле «Звонка», фильмах «Донни Дарко», «С. Дарко» и сериале «Зачарованные». Помимо этого, актриса озвучила девочку Лило в мультфильме «Лило и Стич» и одноименном мультсериале.
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