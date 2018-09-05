Разъехались по миру. Кто приручил сарматских львов?

Антон Коломеец. В этом году «Восток-Запад. Классика и Авангард» действительно смешал в себе картины, противоположные как по духу, так и по характеру творчества режиссёров, актёров разных школ. Так, в борьбе за лучший иностранный фильм сошлись киноленты из Кипра, Германии, Словении и Казахстана, за звание лучшего российского режиссёра боролись Александр Гордон и относительно молодые, но уже известные Роман Жигалов

Со всего света

Церемония закрытия стала традиционным подведением итогов. Первыми на сцену вышли губернатор Оренбургской области Юрий Берг и президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая

— В Оренбурге прошёл замечательный праздник кино, зрителям было на что посмотреть. А актёрам стоит запомнить этот момент счастья — момент, когда объявляют победителей и вручают статуэтки, — сказала Татьяна Воронецкая. Она вручила специальный приз за вклад в развитие киноискусства итальянскому композитору Пивио, который председательствовал в жюри международного киноконкурса.

— Международный фестиваль «Восток-Запад» стал особенным событием — насыщенным, ярким, разнообразным. Отлично, что в Оренбуржье с каждым годом приезжает всё больше гостей, расширяется программа фестиваля и географическое представительство участников конкурсной программы. Искусство не знает границ. За годы фестиваля сложилась и укрепляет позиции оренбургское кино, и на фестивале уже представлены работы оренбуржцев, — сказал губернатор.

С запада — на восток

В российской программе «Сплетённые параллели» приз за лучшую мужскую роль получил Рамиль Фазлиев («Мулла»), женскую — Наталья Вдовина («Ваш репетитор»). Лучшим режиссёром за фильм «Дядя Саша» признан Александр Гордон, а премию за лучший фильм получил всё тот же «Мулла» — картина таким образом собрала больше всего тематических призов на фестивале.

Ещё один приз достался группе оренбургских кинематографистов — авторам короткометражного фильма «Другая дверь». Они получили в подарок квадрокоптер. В международной программе премия за лучшую женскую роль досталась Лине Хоудри («Благословенные»). Приз за лучшую мужскую роль получил хорватский актёр Леон Лючев («Шахтёр»). Приз за режиссуру получил Мирко Лазаров («Ага»). А приз за лучший фильм неожиданно уехал к соседям, в Казахстан -победителем была признана картина «Звонок отцу» режиссёра Серика Апримова. Российские и международные гости поблагодарили Оренбург за теплый прием. Актёры отметили, что с каждым годом праздник кино в Оренбургской области становится всё ярче.