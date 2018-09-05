Разъехались по миру. Кто приручил сарматских львов? 

В этом году «Восток-Запад. Классика и Авангард» действительно смешал в себе картины, противоположные как по духу, так и по характеру творчества режиссёров, актёров разных школ. Так, в борьбе за лучший иностранный фильм сошлись киноленты из Кипра, Германии, Словении и Казахстана, за звание лучшего российского режиссёра боролись Александр Гордон и относительно молодые, но уже известные Роман Жигалов и Антон Коломеец.
Со всего света
Церемония закрытия стала традиционным подведением итогов. Первыми на сцену вышли губернатор Оренбургской области Юрий Берг и президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая.
— В Оренбурге прошёл замечательный праздник кино, зрителям было на что посмотреть. А актёрам стоит запомнить этот момент счастья — момент, когда объявляют победителей и вручают статуэтки, — сказала Татьяна Воронецкая. Она вручила специальный приз за вклад в развитие киноискусства итальянскому композитору Пивио, который председательствовал в жюри международного киноконкурса.
— Международный фестиваль «Восток-Запад» стал особенным событием — насыщенным, ярким, разнообразным. Отлично, что в Оренбуржье с каждым годом приезжает всё больше гостей, расширяется программа фестиваля и географическое представительство участников конкурсной программы. Искусство не знает границ. За годы фестиваля сложилась и укрепляет позиции оренбургское кино, и на фестивале уже представлены работы оренбуржцев, — сказал губернатор.
С запада — на восток
Традиционно глава региона вручил приз в номинации «За лучший сценарий имени Алексея Саморядова». Он достался режиссёру фильма «Мёртвые ласточки» Наталье Першиной. В свою очередь, специальным призом президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой за развитие национального кино отмечен режиссёр и актёр фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев (Бурятия). В конкурсной программе «ШАГ» победу одержал фильм «Рука» Игоря Марченко. Ему вручили эксклюзивную статуэтку «Золотого сарматского льва», которую расписал художник Алекс Долль. Призом «Золотой корабль» от Группы компаний «Армада» был отмечен фильм «На чужбине» (режиссёр Михаил Черных). Драгоценная «Золотая чаша» от Клубного комплекса «ЯР» досталась режиссёру фильма «Лес» Роману Жигалову. Компания «Мегафон» отдала свой приз «Золотого Сарматского оленя» киноленте «Временные трудности» режиссёра Михаила Расходникова. Специальными призами партнёров кинофестиваля отмечены фильм Веры Глаголевой «Не чужие» («Оренбургская Медиа Группа») и лента режиссёра Александра Басаева «Пёс Рыжий» (компании «Лидия Тур»).
В российской программе «Сплетённые параллели» приз за лучшую мужскую роль получил Рамиль Фазлиев («Мулла»), женскую — Наталья Вдовина («Ваш репетитор»). Лучшим режиссёром за фильм «Дядя Саша» признан Александр Гордон, а премию за лучший фильм получил всё тот же «Мулла» — картина таким образом собрала больше всего тематических призов на фестивале.
Ещё один приз достался группе оренбургских кинематографистов — авторам короткометражного фильма «Другая дверь». Они получили в подарок квадрокоптер. В международной программе премия за лучшую женскую роль досталась Лине Хоудри («Благословенные»). Приз за лучшую мужскую роль получил хорватский актёр Леон Лючев («Шахтёр»). Приз за режиссуру получил Мирко Лазаров («Ага»). А приз за лучший фильм неожиданно уехал к соседям, в Казахстан -победителем была признана картина «Звонок отцу» режиссёра Серика Апримова. Российские и международные гости поблагодарили Оренбург за теплый прием. Актёры отметили, что с каждым годом праздник кино в Оренбургской области становится всё ярче.