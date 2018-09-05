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Как выглядят популярные фильмы без спецэффектов
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Как выглядят популярные фильмы без спецэффектов 

Рамблер 5 сентября 2018
Компьютерная графика сравнительно недавно вошла в кинематограф, но, похоже, не собирается его покидать. Мало того, без спецэффектов сегодня не обходится почти ни одна лента, и порой даже сложно сказать, действительно ли кадры сняты на камеру или же мы видим нарисованный мир. А что если взглянуть на некоторые эпизоды до того, как они попали в руки компьютерщиков?
1. «Выживший», 2015. Команда специалистов по графике, принявшая участие в создании фильма, сильно поспособствовала его успеху. Но без каскадёра Гленна Энниса картина бы точно не состоялась. Артист играл медведя и, по его словам, роль была не из лёгких. После окончания съёмочного периода Энниса «превратили» в медведя компьютерщики, и кто теперь скажет, что это не дикий зверь, а человек?
2. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016. Здесь стоит обратить на небольшую деталь. Актёр Генри Кавилл, игравший в ленте Супермена, после завершения проекта начал сниматься в очередной части франшизы «Миссия невыполнима». Для роли от него потребовали отрастить усы и запретили их сбривать. Но режиссёру фильма «Бэтмен против Супермена» понадобилось доснять несколько сцен с Генри. И тогда аниматоры просто стёрли с лица артиста усы посредством компьютерной обработки.
3. «Из машины», 2015. Спецэффекты в этой фантастической инди-драме впечталили не только обычных зрителей, но американских киноакадемиков, которые наградили картину «Оскаром» за Лучшие визуальные эффекты. Достаточно взглянуть на анимированную героиню-робота, чтобы убедиться, что награду фильм получил не зря.
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