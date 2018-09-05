Что смотреть в кино с 6 сентября 

На этой неделе в кинотеатрах стартуют 11 премьер: ужасы, семейное кино, мультик, драмы, комедии и даже документальные фильмы. Каждый зритель найдет что-то по душе.
Великий уравнитель 2
Режиссер: Антуан Фукуа
В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс, Орсон Бин, Билл Пуллман, Мелисса Лео
Жанр: боевик
Продолжение истории простого американского мстителя Роберта МакКола. В этот раз преступники убивают близкую подругу героя, а он отправляется мстить. Убойные драки, философские монологи и мораль в наличии.
Темные отражения
Режиссер: Дженнифер Ю
В ролях: Гвендолин Кристи, Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Марк О’Брайэн, Патрик Гибсон
Жанр: фантастика
В результате эпидемии на Земле погибают почти все дети. Немногие выжившие приобретают сверхспособности и становятся подопытными кроликами различных спецслужб. 16-летняя Руби, много лет подвергавшаяся ужасающим тестам, убегает от ученых и организовывает сопротивление.
Кин
Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях: Джеймс Франко, Зои Кравиц, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Кэрри Кун
Жанр: фантастика
В руки двух братьев попадает мощный инопланетный бластер. Артефакт уникален и не имеет аналогов, поэтому на него объявляется охота. Каждый хочет завладеть им: и спецслужбы, и местные банды, и истинные владельцы оружия.
Мара. Пожиратель снов
Режиссер: Клайв Тонг
В ролях: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс, Лэнс Э. Николс, Рози Феллнер
Жанр: ужасы
Криминальный психолог Кейт Фуллер берется за дело о необычном убийстве. Как уверяет единственная свидетельница, дочь погибшего, ее отца во сне убила мать. После тщательного расследования становится ясно, что в убийстве замешаны потусторонние силы, и Фуллер — следующая жертва.
История одного назначения
Режиссер: Авдотья Смирнова
Жанр: драма
Столичный поручик Григорий Колокольцев отправляется служить в пехотный полк Тульской области. В первые же дни его пребывания в казарме происходит преступление, и якобы виновному солдату грозит военный трибунал. Чтобы помочь сослуживцу, Колокольцев обращается к единственному компетентному защитнику — графу Толстому.
Тайная жизнь пингвинов
Режиссер: Исида Хироясу
Жанр: мультфильм
Любознательный четвероклассник Аояма интересуется всем, что происходит в его городе, и ведет дневник, в котором скрупулезно описывает каждое важное событие в своей жизни. Однажды его город необъяснимым образом наводняют пингвины. Ребенок берется разгадать эту необъяснимую загадку. К чему же расследование его приведет?
Я — препод
Режиссер: Сиддхартх Малхотра
В ролях: Рани Мукхерджи, Нирадж Каби, Рохит Сараф, Суприя Пилгаонкар, Жанат Зубар Рахмани, Викрам Гокхале
Жанр: комедия
Учительница Наина Матур получает работу мечты в элитной школе. И все было бы отлично, если бы не два «но»: во-первых, ее подопечные — сплошь хулиганы и избалованные мажоры, а во-вторых, у Наины синдром Туррета, из-за чего она обречена быть главным посмешищем в классе.
Клуб «Школа»
Режиссер: Кайл Райдаут
В ролях: Джуди Грир, Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Эндрю МакНи, Грейс Пак, Расселл Питерс
Жанр: комедия
После десяти лет домашнего обучения 16-летний Лиам впервые идет в школу. Разумеется, он сразу же влюбляется в первую красавицу класса, которая не видит его в упор. Парень решает в что бы то ни стало стать крутым и завоевать сердце возлюбленной, а помочь в этом нелегком деле просит своего самого близкого друга — маму.
Белль и Себастьян: Друзья навек
Режиссер: Кловис Корнийяк
В ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн
Жанр: приключения
Продолжение семейной дилогии «Белль и Себастьян» и «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» о дружбе мальчика и собаки. Тандему предстоит разлучиться: внезапно объявляется истинный хозяин Белль и требует вернуть ее законному владельцу. Себастьян же не готов проститься с лучшим другом и отдать собаку безалаберному незнакомцу.
После лета
Режиссер: Кирилл Серебренников
В ролях: Александр Кузнецов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Наталья Россовская, Сева Новгородцев
Жанр: документальное кино
Документальный фильм-послесловие к драме Кирилла Серебренникова «Лето» о жизни и творчестве Виктора Цоя. Очевидцы вспоминают об эпохе расцвета советского рока в 1980-х.
Похищенные сокровища Европы
Hitler versus Picasso and the Others (Италия)
Режиссер: Клаудио Поли
Жанр: документальное кино
Видеопутешествие по пяти самым впечатляющим выставкам времен Второй мировой войны: шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других художников, украденные нацистами и выставленные на показ.