Что смотреть в кино с 6 сентября

На этой неделе в кинотеатрах стартуют 11 премьер: ужасы, семейное кино, мультик, драмы, комедии и даже документальные фильмы. Каждый зритель найдет что-то по душе.

Великий уравнитель 2

Жанр: боевик

Продолжение истории простого американского мстителя Роберта МакКола. В этот раз преступники убивают близкую подругу героя, а он отправляется мстить. Убойные драки, философские монологи и мораль в наличии.

Темные отражения

Жанр: фантастика

В результате эпидемии на Земле погибают почти все дети. Немногие выжившие приобретают сверхспособности и становятся подопытными кроликами различных спецслужб. 16-летняя Руби, много лет подвергавшаяся ужасающим тестам, убегает от ученых и организовывает сопротивление.

Кин

Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

Жанр: фантастика

В руки двух братьев попадает мощный инопланетный бластер. Артефакт уникален и не имеет аналогов, поэтому на него объявляется охота. Каждый хочет завладеть им: и спецслужбы, и местные банды, и истинные владельцы оружия.

Мара. Пожиратель снов

Режиссер: Клайв Тонг

Жанр: ужасы

Криминальный психолог Кейт Фуллер берется за дело о необычном убийстве. Как уверяет единственная свидетельница, дочь погибшего, ее отца во сне убила мать. После тщательного расследования становится ясно, что в убийстве замешаны потусторонние силы, и Фуллер — следующая жертва.

История одного назначения

Жанр: драма

Столичный поручик Григорий Колокольцев отправляется служить в пехотный полк Тульской области. В первые же дни его пребывания в казарме происходит преступление, и якобы виновному солдату грозит военный трибунал. Чтобы помочь сослуживцу, Колокольцев обращается к единственному компетентному защитнику — графу Толстому.

Тайная жизнь пингвинов

Режиссер: Исида Хироясу

Жанр: мультфильм

Любознательный четвероклассник Аояма интересуется всем, что происходит в его городе, и ведет дневник, в котором скрупулезно описывает каждое важное событие в своей жизни. Однажды его город необъяснимым образом наводняют пингвины. Ребенок берется разгадать эту необъяснимую загадку. К чему же расследование его приведет?

Я — препод

Режиссер: Сиддхартх Малхотра

В ролях: Рани Мукхерджи, Нирадж Каби, Рохит Сараф, Суприя Пилгаонкар, Жанат Зубар Рахмани, Викрам Гокхале

Жанр: комедия

Учительница Наина Матур получает работу мечты в элитной школе. И все было бы отлично, если бы не два «но»: во-первых, ее подопечные — сплошь хулиганы и избалованные мажоры, а во-вторых, у Наины синдром Туррета, из-за чего она обречена быть главным посмешищем в классе.

Клуб «Школа»

Режиссер: Кайл Райдаут

В ролях: Джуди Грир , Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Эндрю МакНи, Грейс Пак, Расселл Питерс

Жанр: комедия

После десяти лет домашнего обучения 16-летний Лиам впервые идет в школу. Разумеется, он сразу же влюбляется в первую красавицу класса, которая не видит его в упор. Парень решает в что бы то ни стало стать крутым и завоевать сердце возлюбленной, а помочь в этом нелегком деле просит своего самого близкого друга — маму.

Белль и Себастьян: Друзья навек

Жанр: приключения

Продолжение семейной дилогии «Белль и Себастьян» и «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» о дружбе мальчика и собаки. Тандему предстоит разлучиться: внезапно объявляется истинный хозяин Белль и требует вернуть ее законному владельцу. Себастьян же не готов проститься с лучшим другом и отдать собаку безалаберному незнакомцу.

После лета

Жанр: документальное кино

Документальный фильм-послесловие к драме Кирилла Серебренникова «Лето» о жизни и творчестве Виктора Цоя . Очевидцы вспоминают об эпохе расцвета советского рока в 1980-х.

Похищенные сокровища Европы

Hitler versus Picasso and the Others (Италия)

Режиссер: Клаудио Поли

Жанр: документальное кино

Видеопутешествие по пяти самым впечатляющим выставкам времен Второй мировой войны: шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других художников, украденные нацистами и выставленные на показ.