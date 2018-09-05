В Новосибирске открылся фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири»

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. / ТАСС /. Двадцать первый международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири» открылся в Новосибирске показом фильма об итальянском уличном искусстве от режиссера Анжело Милано. Как рассказала в среду ТАСС генеральный директор фестиваля Элла Давлетшина , в том числе с помощью таких доступных картин в этом году они решили вернуть зрителям интерес к документальному кино и объяснить, что оно из себя представляет.

"Основная тема этого фестиваля — «Кино как чудо XX века», и эта мысль стала сейчас актуальной по той простой причине, что мир стал цифровым. И очень многие доступные гаджеты позволяют снимать все, все становится медийным и исчезает такое понятие как кино. И поэтому мы подобрали такие фильмы, которые рассказывают об этом", — пояснила собеседница агентства.

В дни фестиваля будут показаны фильмы российских режиссеров и зарубежных документалистов из Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Польши, Эстонии, а также студенческие работы. В том числе гостем фестиваля станет израильский режиссер Коби Фараг, который представит свой фильм о семейном фотобизнесе, и Александр Калашников , режиссер фильма «Жесткая сцепка» о путешествии по Сибири. Отдельно организаторы выделяют французский фильм «Альбатрос: устоять против бури», который рассказывает о группе российских эмигрантов, снимающих кино во Франции в 20-х годах прошлого века.

Также в программе фестиваля — творческие встречи и мастер-классы для молодых документалистов. Завершатся «Встречи в Сибири» 13 сентября награждением призеров конкурса студенческих фильмов и конкурса лучших кадров и операторской работы.