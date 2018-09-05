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На Маршала Рыбалко пройдет показ короткометражного фильма «Рудольфио»
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На Маршала Рыбалко пройдет показ короткометражного фильма «Рудольфио» 

Управа района Щукино 5 сентября 2018
Фото: Управа района Щукино
Во вторник, 18 сентября, в кинотеатре «Юность» на Маршала Рыбалко пройдет показ короткометражного фильма «Рудольфио» Динары Асановой.
— Это картина, снятая по рассказу Валентина Распутина, где девятиклассница очень назойливо предлагает дружбу своему взрослому соседу по имени Рудольф. Девушка даже придумывает для них совместное имя Рудольфио и никак не хочет понять мягкие, но настойчивые просьбы Рудольфа прекратить постоянные звонки и визиты. Лишь только вмешательство мамы девушки помогает разрешить ситуацию. Перед показом кинокритик и журналист Алиса Таежная расскажет о творчестве Динары Асановой, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Начало в 19.30, вход свободный. Возрастное ограничение 6+. (ис)
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