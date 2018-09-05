«Есть фильмы, которым надо отказывать в прокате»: режиссер Шахназаров поддержал запрет проката «антироссийских» картин

В ответ на сообщения об отказе Минкульта РФ выдать прокатное удостоверение документальной картине «Похищенные сокровища Европы» кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о необходимости запрещать некоторые фильмы в России. Об этом сообщило ИА NаtionNews.

5 сентября в СМИ появились сообщения о том, что Министерство культуры РФ запретило выдачу прокатных удостоверений документальной картине «Похищенные сокровища Европы». Такое решение приняли из-за демонстрации нацистской символики в фильме. Карен Шахназаров отметил, что в этом нет ничего печального — есть фильмы, которые действительно не следует выпускать в прокат, и Минкульт имеет право решать, какие картины приемлемо показывать гражданам, а какие — нет.

«Есть фильмы, которым надо отказывать в прокате. Недавно я посмотрел фильм «Красный воробей», совершенно антироссийская картина. Я даже не понял, зачем это было выпущено в РФ. Государство в лице министерства культуры имеет право определять, что неприемлемо и нежелательно транслировать. Никакой драмы в этом нет», — пояснил кинорежиссер.

Позднее в Минкульте все-таки сообщили о готовности выдать прокатные удостоверения картине. Долгую паузу объяснили тем, что проводили дополнительную экспертизу. После получения экспертного мнения юристов и постановления правительства России , в министерстве разрешили показ документальной ленты «Похищенные сокровища Европы».

Резонансный фильм посвящен произведениям искусства Боттичели, Клее, Матисса, Моне, Ренуара, Гогена и Шагала, которые во время Второй мировой войны вывезли в Третий рейх.