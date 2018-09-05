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Фредди Крюгер против Фантомаса: кто на свете всех страшнее? 

Teleprogramma.pro 5 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Фантомас, «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд-Ярда»
Фото: кадр из фильма «Фантомас»
Французский гениальный преступник, скрывающий свое лицо, садист и социопат, был создан еще в 1911 году французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром. Большую известность во всем мире получил благодаря трилогии «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд-Ярда», снятой Андре Юнебелем. Она выходила с 1964 по 1967 год. Роль злодея в маске исполнил Жан Маре. Эти фильмы комедийного жанра, но образ Фантомаса от этого не становится менее жутким.
Майкл Майерс, «Хэллоуин»
Фото: кадр из фильма «Хэллоуин»
Убийца в странной маске и с кухонным ножом в руках впервые появился на экране в 1978 году в фильме Джона Карпентера «Хэллоуин». Одну из главных ролей в нем исполнила Джейми Ли Кёртис, а самого серийного убийцу сыграли шесть разных актеров. Любопытно, что картина снималась с очень ограниченным бюджетом, и реквизит зачастую приходилось покупать самый дешевый. Знаменитая маска Майкла Майерса — это маска одного из героев популярного научно-фантастического шоу «Star Trek» капитана Кирка. Художник фильма купил ее за 2 доллара, и просто расширил глазницы и перекрасил в белый цвет.
Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов»
Фото: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»
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Маньяк убийца с обгоревшим лицом впервые появился в фильме ужасов 1984 года «Кошмар на улице Вязов» и продолжал пугать зрителей в множестве сигквелов. У Фредди Крюгера, пожалуй, самый запоминающийся наряд из всех киношных злодеев, не зря этот образ повторяет множество людей на костюмированных вечеринках в честь Хэллоуина: красный свитер с зелеными полосками, коричневая шляпа и главное — перчатка со стальными когтями-лезвиями. В фильмах о Фредди Крюгере эту роль исполнял Роберт Инглунд.
Чаки, «Детская игра»
Фото: кадр из фильма «Детская игра»
В триллере 1988 года главным злодеем является кукла, в которую вселилась душа убийцы. Актер Брэд Дуриф, подаривший свой голос кукле-маньяку, появлялся в кадре совсем ненадолго — он сыграл серийного убийцу, который перед смертью переселяется в куклу Чаки. В основном же для съемок использовалась куклы, изображающие рыжеволосого трехлетнего ребенка. Создавали жуткий образ не только механические куклы, но и переодетые и загримированные дети.
Пеннивайз, «Оно»
Фото: кадр из фильма «Оно»
Клоун с белым лицом и рыжими волосами, который утаскивает детей в канализацию, впервые появился на экране в 1990 году. Совсем недавно, год назад, вышла новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Билл Скарсгорд в образе клоуна Пеннивайза выглядит устрашающе, но и клоун из первой экранизации, которого сыграл Тим Карри, заставит кого угодно разлюбить цирк.
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