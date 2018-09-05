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Шеф-редактор Краснодарского СМИ снялась в новом клипе «Ленинграда»
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Шеф-редактор Краснодарского СМИ снялась в новом клипе «Ленинграда» 

Краснодарские известия 5 сентября 2018
Светлана Листова сыграла Вия в ролике на песню, которую группа «Ленинград» написала в качестве саундтрека к фильму «Гоголь. Страшная месть».
На съемки Свету пригласил ее знакомый режиссер Александр Бойков.
«Почему он позвал меня? Черт его знает, наверное, потому что я классная и он меня любит! — смеется журналистка.
— Я давно хотела сняться в клипе группы «Ленинград», и вот повезло! Александр спросил: «Хочешь повеселиться?» — и я согласилась, даже не прочитав сценарий, потому что все клипы у этой группы сняты как короткометражные и интересные фильмы».
Боязнь камеры — это не про тележурналиста, тем более что Светлана уже имеет актерский опыт. Она сыграла эпизодические роли в фильмах «Тренер», «Ночная смена», «Каникулы президента» и снялась в двух сериалах, которые выйдут на экраны в конце года.
«Когда мне вручили сценарий, я узнала, что моя героиня висит под потолком… Ну, я решила, что трюк все равно будут выполнять каскадеры, потому что на площадке они все крепления мерили на себя.
Но режиссер хотел поднимать именно меня. А я панически боюсь высоты. Он пообещал «уронить» меня всего разок, а в итоге я падала семь раз, кричала и обещала всех убить, как только спущусь!»
Съемки клипа продолжались два дня. На площадке было очень весело, вспоминает Светлана. Некоторых знаменитостей удалось узнать получше, а кое с кем Света уже была знакома — довелось вместе сниматься в кинокартинах.
«С Екатериной Шпицей и Кариной Зайцевой мы недавно работали в одном проекте (сериал для ТНТ «Полярный 17»), и уже так соскучились друг по другу!
Укрепилась моя большая любовь к Сергею Бурунову — он действительно крутой актер. И могу с уверенностью заявить: у Шнурова потрясающее чувство юмора. Я с удовольствием бы снималась еще и еще, главное — хорошая идея».
«КИ» ранее писали, что Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выступит на Формуле-1 в Сочи.
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