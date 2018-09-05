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Отечественную мелодраму «В добрый час» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
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Отечественную мелодраму «В добрый час» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа Бутырского района города Москвы 5 сентября 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, состоится показ отечественного фильма «В добрый час». Как сообщила начальник кинотеатра Ирина Овсянникова, зрителей ждут 8 сентября.
— Мелодрама выдающегося советского мастера Виктора Эйсымонта, снятая по сценарию легендарного Виктора Розова, познакомит вас с классическим стилем режиссуры и актерского мастерства середины прошлого века. «В добрый час» — это истории взросления и выбора жизненного пути Алексея, Андрея и Аркадия — дальних родственников, но близких друзей. Молодые люди готовятся поступать в высшие учебные заведения, но приятелям также предстоит решить массу неожиданных сложных «взрослых» вопросов, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00. Напомним, адрес кинотеатра — ул. Костякова, 10. Вход свободный. (ак)
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