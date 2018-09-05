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Кинопоказ состоится в Центральной библиотеке Щербинки
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Кинопоказ состоится в Центральной библиотеке Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 5 сентября 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Центральная библиотека
Показ художественного фильма состоится 13 сентября в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.
На тематическое мероприятие ждут всех желающих. В рамках проекта «Киноклуб Большой Москвы» гости посмотрят советскую мелодраму «Когда я стану великаном», сообщили на официальном сайте культурного учреждения.
Картину сняла режиссер Инесса Туманян.
Перед показом посетители посмотрят видеолекцию критика Сергея Сидоренко. После этого состоится обсуждение фильма.
Начало встречи запланировали на 15:00. Кинопоказ пройдет в Центральной библиотеке по адресу: улица Юбилейная, дом №16.
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