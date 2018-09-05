Кинопоказ состоится в Центральной библиотеке Щербинки

Фото: Центральная библиотека

Показ художественного фильма состоится 13 сентября в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.

На тематическое мероприятие ждут всех желающих. В рамках проекта «Киноклуб Большой Москвы» гости посмотрят советскую мелодраму «Когда я стану великаном», сообщили на официальном сайте культурного учреждения.

Перед показом посетители посмотрят видеолекцию критика Сергея Сидоренко . После этого состоится обсуждение фильма.

Начало встречи запланировали на 15:00. Кинопоказ пройдет в Центральной библиотеке по адресу: улица Юбилейная, дом №16.