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На Международный кинофестиваль Arctic open поступают заявки от известных российских режиссёров
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На Международный кинофестиваль Arctic open поступают заявки от известных российских режиссёров 

Ревизор.ru 5 сентября 2018
Фото: Ревизор.ru
На кинофестиваль зритель спешит за премьерами. Среди заявок, поступивших в номинацию «Художественный фильм», таких уже несколько. Это кинокартина Юсупа Разыкова «Турецкое седло», премьера которой состоялась на «Кинотавре» и почти год «добиралась» до российского проката. Здесь зритель удивится сильному и неожиданному финалу, увидит точную сатиру на современные нравы и насладится хорошим юмором. Главного героя Ильича — бывшего сотрудника КГБ — никак «не отпускает» привычка следить за людьми. Только теперь, на пенсии, для слежки он выбирает людей, которые ему интересны. Ещё один фильм-"тяжеловес" — «У ангела ангина». Режиссер Оксана Карас сняла фильм по повести Вадима Шефнера «Сестра печали» в 2018 году. Вечная тема, не оставляющая равнодушной, «а завтра была война». В фильме рассказывается о ленинградских беспризорниках в 1940 году, о первой любви. В ролях Николай Фоменко, Евгений Цыганов, Семён Трескунов, Мария Крылова, Таисия Вилкова, Александр Яценко и другие. Кадр из фильма «У ангела ангина». Фото: пресс-служба кинофестиваля Arctic open Режиссёр Дмитрий Месхиев представит на суд жюри фестиваля свой фильм «Два билета домой», в котором заняты Сергей Гармаш, Мария Скуратова и Евгений Ткачук. Актера Евгения Ткачука архангельский зритель впервые увидел в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» на Первом кинофестивале Arctic open год назад. Главная героиня фильма «Два билета домой» Любовь Васнецова живет в школе — интернате провинциального городка. На выпускном девушке сообщают, что она не круглая сирота, как она думала, а у нее есть отец, и он жив. Люба быстро меняет свои планы и решительно настроена разыскать родного человека. Шорт-лист Международного кинофестиваля стран Арктики будет опубликован 25 октября. Напоминаем, что II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» пройдет с 6 по 9 декабря 2018 года. Организаторы обещают, что за эти дни жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска увидят не менее 45 картин, среди которых игровые, короткометражные и документальные фильмы, встретятся с российскими и зарубежными режиссерами и актерами, смогут принять участие в образовательной и деловой программе фестиваля. Справка: II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» стал победителем первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также поддержан министерством культуры Архангельской области. Проект вошел в план работы Ассоциации Арктических СМИ. Основная площадка кинофестиваля — Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. Сроки проведения — 6-9 декабря 2018 год, Архангельск / Северодвинск/Новодвинск. Пресс-служба кинофестиваля ARCTIC OPEN
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