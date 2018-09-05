Топ фильмов о Гоголе и по его книгам

На киноэкранах — долгожданная премьера фильма «Гоголь. Страшная месть», третьей части хоррора о приключениях Николая Васильевича в Диканьке, а у нас — подборка фильмов о великом писателе и по его книгам. Включили и ленту «Гоголь. Начало» (чтоб освежить в памяти завязку), и советскую классику, которую приятно пересмотреть.

«Гоголь. Начало»

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Первая часть фильма, которым одни восторгаются, другие не очень, но который мало кого оставляет равнодушным. Завязка: петербургский следователь Гуро (Олег Меньшиков) едет в село Диканька, дабы расследовать там загадочные убийства, и берет с собой начинающего писаря Гоголя. Там-то будущий знаменитый писатель и встретится с людьми и нежитью, которые станут персонажами его произведений. Фильм вызвал много споров и разноречивых мнений, но даже недоброжелатели признают: получилось динамично и зрелищно.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

На киносказках Александра Роу выросло не одно поколение советских и российских детей, и даже теперь, когда спецэффекты шагнули далеко вперед, волшебное очарование его фильмов не исчезает. «Вечера…» — одна из самых прекрасных его работ. Актрису на роль Оксаны нашли случайно, отсмотрев больше 5 000 претенденток. Людмила Хитяева (Солоха) рассказывала, что актер Георгий Милляр, надевая костюм черта, каждый раз крестился и приговаривал: «Господи, прости меня за это хулиганство!».

«Женитьба»

Кадр из фильма «Женитьба»

Золотой фонд советской киноклассики. Комедия по пьесе Николая Васильевича: надворный советник Подколесин, вняв уговорам дочери, сватается к купеческой дочери Агафье Тихоновне, но в решающий момент идет на попятную. В книге «Жизнь. Кино» режиссер Виталий Мельников пишет: «Актерский ансамбль на такой картине, как „Женитьба“ — своего рода оркестр, где каждый ведет собственную партию, чтобы в итоге прозвучало нечто единое. У нас каждый старался как можно точнее исполнить свою партию и мелочей для нас не было». Изумительное кино, над которым не властны годы: смотрится на одном дыхании.

«Шинель»

Кадр из фильма «Шинель»

Гоголь удивительно многолик. Он и классик русской литературы ужасов, и гениальный сатирик, а когда пишет о печальном, то пробирает до глубины души. Фильм «Шинель» — дебютная режиссерская работа Алексея Баталова и одна из первых крупных ролей Ролана Быкова. Пронзительное кино о человеке, который верит, что новая шинель может изменить к лучшему всю его жизнь, и становится заложником этой веры.