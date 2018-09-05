Ещё
Топ фильмов о Гоголе и по его книгам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Топ фильмов о Гоголе и по его книгам 

WMJ.ru 5 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма «Гоголь. Страшная месть»
На киноэкранах — долгожданная премьера фильма «Гоголь. Страшная месть», третьей части хоррора о приключениях Николая Васильевича в Диканьке, а у нас — подборка фильмов о великом писателе и по его книгам. Включили и ленту «Гоголь. Начало» (чтоб освежить в памяти завязку), и советскую классику, которую приятно пересмотреть.

«Гоголь. Начало»

Режиссер: Егор Баранов, в ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, 2017 год.
Кадр из фильма «Гоголь. Начало»
Первая часть фильма, которым одни восторгаются, другие не очень, но который мало кого оставляет равнодушным. Завязка: петербургский следователь Гуро (Олег Меньшиков) едет в село Диканька, дабы расследовать там загадочные убийства, и берет с собой начинающего писаря Гоголя. Там-то будущий знаменитый писатель и встретится с людьми и нежитью, которые станут персонажами его произведений. Фильм вызвал много споров и разноречивых мнений, но даже недоброжелатели признают: получилось динамично и зрелищно.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Режиссер: Александр Роу, в ролях: Александр Хвыля, Людмила Мызникова, Юрий Тавров, Людмила Хитяева, Георгий Милляр, 1963 год.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»
На киносказках Александра Роу выросло не одно поколение советских и российских детей, и даже теперь, когда спецэффекты шагнули далеко вперед, волшебное очарование его фильмов не исчезает. «Вечера…» — одна из самых прекрасных его работ. Актрису на роль Оксаны нашли случайно, отсмотрев больше 5 000 претенденток. Людмила Хитяева (Солоха) рассказывала, что актер Георгий Милляр, надевая костюм черта, каждый раз крестился и приговаривал: «Господи, прости меня за это хулиганство!».

«Женитьба»

Режиссер: Виталий Мельников, в ролях: Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков, Евгений Леонов, Валентина Талызина, 1977 год.
Кадр из фильма «Женитьба»
Золотой фонд советской киноклассики. Комедия по пьесе Николая Васильевича: надворный советник Подколесин, вняв уговорам дочери, сватается к купеческой дочери Агафье Тихоновне, но в решающий момент идет на попятную. В книге «Жизнь. Кино» режиссер Виталий Мельников пишет: «Актерский ансамбль на такой картине, как „Женитьба“ — своего рода оркестр, где каждый ведет собственную партию, чтобы в итоге прозвучало нечто единое. У нас каждый старался как можно точнее исполнить свою партию и мелочей для нас не было». Изумительное кино, над которым не властны годы: смотрится на одном дыхании.

«Шинель»

Режиссер Алексей Баталов, в ролях: Ролан Быков, Юрий Толубеев, Александра Ежкина, Елена Понсова, 1959 год.
Кадр из фильма «Шинель»
Гоголь удивительно многолик. Он и классик русской литературы ужасов, и гениальный сатирик, а когда пишет о печальном, то пробирает до глубины души. Фильм «Шинель» — дебютная режиссерская работа Алексея Баталова и одна из первых крупных ролей Ролана Быкова. Пронзительное кино о человеке, который верит, что новая шинель может изменить к лучшему всю его жизнь, и становится заложником этой веры.
WMJ.ru: последние новости
Милош Бикович закрутил новый роман Леди Гага и Брэдли Купер появились на Венецианском фестивале, держась за руки Страстный поцелуй Реввы и не только: смотрим бэкстейдж со съемок второй части фильма «Бабушки легкого поведения»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение