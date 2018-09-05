Топ фильмов о Гоголе и по его книгам 

На киноэкранах — долгожданная премьера фильма «Гоголь. Страшная месть», третьей части хоррора о приключениях Николая Васильевича в Диканьке, а у нас — подборка фильмов о великом писателе и по его книгам. Включили и ленту «Гоголь. Начало» (чтоб освежить в памяти завязку), и советскую классику, которую приятно пересмотреть.
«Гоголь. Начало»
Режиссер: Егор Баранов, в ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, 2017 год.
Кадр из фильма «Гоголь. Начало»
Первая часть фильма, которым одни восторгаются, другие не очень, но который мало кого оставляет равнодушным. Завязка: петербургский следователь Гуро (Олег Меньшиков) едет в село Диканька, дабы расследовать там загадочные убийства, и берет с собой начинающего писаря Гоголя. Там-то будущий знаменитый писатель и встретится с людьми и нежитью, которые станут персонажами его произведений. Фильм вызвал много споров и разноречивых мнений, но даже недоброжелатели признают: получилось динамично и зрелищно.
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Режиссер: Александр Роу, в ролях: Александр Хвыля, Людмила Мызникова, Юрий Тавров, Людмила Хитяева, Георгий Милляр, 1963 год.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»
На киносказках Александра Роу выросло не одно поколение советских и российских детей, и даже теперь, когда спецэффекты шагнули далеко вперед, волшебное очарование его фильмов не исчезает. «Вечера…» — одна из самых прекрасных его работ. Актрису на роль Оксаны нашли случайно, отсмотрев больше 5 000 претенденток. Людмила Хитяева (Солоха) рассказывала, что актер Георгий Милляр, надевая костюм черта, каждый раз крестился и приговаривал: «Господи, прости меня за это хулиганство!».
«Женитьба»
Режиссер: Виталий Мельников, в ролях: Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков, Евгений Леонов, Валентина Талызина, 1977 год.
Кадр из фильма «Женитьба»
Золотой фонд советской киноклассики. Комедия по пьесе Николая Васильевича: надворный советник Подколесин, вняв уговорам дочери, сватается к купеческой дочери Агафье Тихоновне, но в решающий момент идет на попятную. В книге «Жизнь. Кино» режиссер Виталий Мельников пишет: «Актерский ансамбль на такой картине, как „Женитьба“ — своего рода оркестр, где каждый ведет собственную партию, чтобы в итоге прозвучало нечто единое. У нас каждый старался как можно точнее исполнить свою партию и мелочей для нас не было». Изумительное кино, над которым не властны годы: смотрится на одном дыхании.
«Шинель»
Режиссер Алексей Баталов, в ролях: Ролан Быков, Юрий Толубеев, Александра Ежкина, Елена Понсова, 1959 год.
Кадр из фильма «Шинель»
Гоголь удивительно многолик. Он и классик русской литературы ужасов, и гениальный сатирик, а когда пишет о печальном, то пробирает до глубины души. Фильм «Шинель» — дебютная режиссерская работа Алексея Баталова и одна из первых крупных ролей Ролана Быкова. Пронзительное кино о человеке, который верит, что новая шинель может изменить к лучшему всю его жизнь, и становится заложником этой веры.