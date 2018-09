Впервые на кинофестивале ARCTIC OPEN покажут короткометражные фильмы стран БРИКС 

Представит картины на кинофестивале в Архангельске Евгений Айзикович, директор Международного кинофестиваля «Эхо БРИКС» (Echo BRICS FF), сценарист, киновед, продюсер. Академик международной академии телевидения и радио. Программу короткометражных фильмов архангельский зритель оценил еще на прошлом кинофестивале. Талант режиссера проявляется в умении за короткий отрезок времени образно и точно донести суть, увлечь зрителя своей идеей. По словам программного директора фестиваля Arctic open Анжелики Долининой, различные по сюжету фильмы объединены общей темой — одиночество. «Китайский фильм „Облако и грязь“ практически без слов: бездомный пытается украсть булку у старика, который печет хлеб на улице, а дальше разворачивается почти детективная история. Бразильский фильм „Walter do 402“ о том, как отчаявшегося человека можно спасти, если дарить ему любовь. Российская картина „Лучшее от первого лица“ рассказывает, что рядом неожиданно может оказаться человек, с которым можно прожить всю жизнь; а индийский фильм, тоже про одиночество, традиционно заканчивается танцем, но не индийским, а вальсом», — рассказала Анжелика Долинина . II Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря, приступил к формированию программы и состава жюри. Место председателя жюри в номинации «Документальное кино» займёт канадско-российский режиссёр Юлия Иванова . Юлия Иванова — выпускница ВГИКа, автор десятка кинокартин, получивших награды различных зарубежных фестивалей. С середины 1990-х она живет и работает в Ванкувере, в течение десяти лет возглавляла отделение Союза документалистов в Британской Колумбии, в настоящее преподает режиссуру в киношколе ИнФокус (InFocus Film School). На фестивале в Архангельске Иванова представит свой новый документальный фильм «Небесный беспредел» (Limit is the Sky). Это девятый фильм режиссера, сделанный в Канаде. Он снят на нефтяных песках в городе Форт Макмюррей и затрагивает тему глобальных и экономических проблем, вопросы эксплуатации окружающей среды, проблемы, с которыми сталкиваются вновь прибывшие иммигранты и беженцы, среди которых много молодёжи. Справка: II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» — победителm первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также поддержан министерством культуры Архангельской области. Проект вошел в план работы Ассоциации Арктических СМИ. Пресс-служба кинофестиваля ARCTIC OPEN