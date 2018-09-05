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Создатели сериала «Карточный домик» убили персонажа Кевина Спейси
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Создатели сериала «Карточный домик» убили персонажа Кевина Спейси 

360tv.ru + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
«Теперь моя очередь» — гласит слоган к новому, последнему сезону сериала «Карточный домик», главную роль в котором на протяжении пяти сезонов исполнял Кевин Спейси. Его персонажа — президента США Фрэнка Андервуда — создатели политического телеблокбастера решили убить. Об этом стало известно из тизера нового сезона.
Кевин Спейси, чей персонаж держал внимание зрителей на протяжении пяти сезонов телесериала Netflix «Карточный домик», попал в опалу после того, как актер Энтони Рэппа обвинил его в сексуальных домогательствах.
К словам Рэппа добавились признания коллег по съемкам сериала в неподобающем поведении Спейси и работников лондонского Old Viс Theatre, которым с 2004 до 2015 года руководил голливудский актер.
После разразившегося на этой почве скандала и общественного резонанса, создатели сериала объявили об окончании истории и съемках последнего, шестого сезона, премьера которого намечена на ноябрь этого года.
Еще в пятом сезоне главные герои истории — президент США Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начали активно бороться за место в Овальном кабинете, но казавшаяся поначалу кровавая схватка за власть постепенно сошла на нет. Герои снова начали действовать сообща, хотя к концу пятого сезона персонаж Робин Райт стал перетягивать на себя все больше внимания и зрителей, и электората по сюжету сериала.
После скандала с Кевином Спейси зрители знали, что Фрэнка Андервуда на экране не будет, но как его выведут из игры? Ведь в пятом сезоне президент США (хоть и переживший покушение) был еще жив-здоров. Новый тизер шестого сезона отвечает на этот вопрос.
«Вот, что я скажу тебе, Фрэнсис. Когда будут хоронить меня, это уж точно будет не на заднем дворе дома. А те, кто захотят отдать мне дань уважения, должны будут отстоять очередь», — говорит в ролике Клэр Андервуд — вдова президента США.
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