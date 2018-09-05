Новый сезон Пятый канал встречает рекордами

По итогам недели с 27 августа по 2 сентября канал занял третье место среди всех национальных телевещателей по Москве.

Жители столицы в аудитории «Все 25-59» подарили Пятому высокую долю — 7,7 процента сутки в целом. Стоит также отметить, что Пятый — лидер среди федеральных каналов по среднему времени просмотра: в аудитории «Все 25-59» — 83 минуты в сутки, а в «Женщины 25-59» — 96 минут.

Для зрителей канал стал не просто одним из любимых, а по-настоящему родным. Именно на Пятом они могут интересный и увлекательный контент, не рискуя столкнуться с пошлостью. Информационные выпуски новостей «Известия» , интригующие детективы, заставляющие трепетать мелодрамы, документальные фильмы, качественная подборка сериалов, мультфильмы для самых маленьких, социальные проекты «День ангела» и «День добрых дел», программы о звездах — на этой кнопке вы найдете все, что только захотите!

Кстати, одна из последних премьер канала — информационно-развлекательная программа «Светская хроника» — была очень высоко оценена именно москвичками в возрасте от 25 до 45 лет. 2 сентября они подарили каналу долю 14,7 процента в дневном показе!

В новом сезоне Пятый канал и дальше собирается радовать своих зрителей. Нас ждет масса интересного, в том числе и долгожданный «Барс» — адаптация легендарного детективного сериала «Касл», продолжение сериала «Свои». Так же канал снимает новый сериал, который зрители увидят в конце осени.