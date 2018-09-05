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24-летняя избранница Александра Гордона вышла в свет
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24-летняя избранница Александра Гордона вышла в свет 

Russianshowbiz.info 5 сентября 2018
Фото: Russianshowbiz.info
На Московском фестивале российского кино «Будем жить» отгремела премьера нового детища Александра Гордона.
Когда режиссерскую работу увидит широкая аудитория, неизвестно. Но одно можно сказать наверняка, долго ждать не придется. На первый официальный показ фильма пришло немало звездных личностей, включая Екатерину Волкову, Кирилла Разлогова и Бориса Березовского, но все внимание СМИ было приковано к молодой супруге Гордона Нозе Абдулвасиевой.
24-летняя возлюбленная Александра личность непубличная, поэтому на светских мероприятия она появляется крайне редко, выходя в свет с супругом только в особых случаях.
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