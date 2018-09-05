24-летняя избранница Александра Гордона вышла в свет

На Московском фестивале российского кино «Будем жить» отгремела премьера нового детища Александра Гордона

Кирилла Разлогова и Когда режиссерскую работу увидит широкая аудитория, неизвестно. Но одно можно сказать наверняка, долго ждать не придется. На первый официальный показ фильма пришло немало звездных личностей, включая Екатерину Волкову Бориса Березовского , но все внимание СМИ было приковано к молодой супруге Гордона Нозе Абдулвасиевой.

24-летняя возлюбленная Александра личность непубличная, поэтому на светских мероприятия она появляется крайне редко, выходя в свет с супругом только в особых случаях.