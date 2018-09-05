Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 сентября

Пт 7 сентября Сб 8 сентября Вс 9 сентября

5-13 сентября-января Эрмитаж

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» В Эрмитаже покажут сенсационную Лейденскую коллекцию — самое большое в мире частное собрание голландцев «золотого века»: Вермеера, Рембрандта и Фабрициуса. Подробнее о ее владельцах и самой выставке читайте в нашем гиде.

6-9 сентября Новая Голландия

Фестиваль «Ревизия» В четверг на Новой Голландии впервые пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Помимо ярмарки, где редкие тома независимых издательств будут продаваться по сниженным ценам, у мероприятия обширная культурная программа. Ее главное событие — мировая премьера фильма «Go.Go.Go» Александра Сокурова. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

с 6 сентября

с 6 сентября

«После Лета» Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова . Сыгравший в картине Скептика актер Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.

с 6 сентября

Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2 В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.

с 6 сентября

«Клуб «Школа»» / Public Schooled Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто прошлого года добралась до российских экранов. В центре сюжета — история взросления талантливого вундеркинда Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.

с 6 сентября

Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями. В главных ролях — Амандла Стендберг из «Голодных игр» и британец Харрис Дикинсон («Траст»).

с 6 сентября

Фильм «Кин» / Kin Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие. Актерский состав тоже многообещающий — от Зои Кравиц до Джеймса Франко

6-30 сентября Музей городской скульптуры

Выставка «Любовь Холина. Строгая Пластика» В Музее городской скульптуры в четверг открывается экспозиция автора памятника Достоевскому у Владимирского собора Любови Холиной. На выставке покажут ее графику, мелкую пластику, а также проекты.

6 сентября 20:00 «Ленинград Центр»

Современный балет Парижской оперы В «Ленинград Центре» 6 сентября на киноэкране покажут проект, который стал в прошлом сезоне сенсацией Оперы Гарнье. Участники вечера — хореографы Джеймс Тьерре, Хофеш Шехтер, Иван Перес Кристал Пайт . Звезды мирового современного танца создали свои балеты специального для этой сцены.

7-14 сентября-октября KGallery

Выставка «На своем месте» В пятницу в KGallery открывается выставка Анатолия Белкина , приуроченный к его юбилею. «На своем месте» — это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.

7-8 сентября 19:30 Михайловский театр

7-9 сентября «Каро» в «Охта-молле»

Кинофестиваль «StreetDoc» С 7 по 9 сентября в Петербурге пройдет фестиваль документального некоммерческого кино о граффити и стрит-арте. Тематика картин разнообразная: от того, как добиться успеха девушкам-райтерам до ликбезов по бразильским пишадорес.

7 сентября 19:30 отель «Индиго»

Лекция Людмилы Петрановской о «родительском неврозе» В рамках лектория «Прямая речь» известная психолог Людмила Петрановская расскажет про «родительский невроз» — как избежать гиперопеки, воспитывая детей.

7 сентября 19:30 «Англетер»

7 сентября 20:00 «Зал ожидания»

Концерт Everlast Бывший участник культовых хип-хоп коллективов House Of Pain и La Coka Nostra, а также обладатель «Грэмми» Everlast приедет в Петербург с презентацией нового альбома «Whitey Ford's House of Pain».

7-9 сентября «Порт Севкабель»

Выставка ретро-автор Original Meet 2018 С 7 по 9 сентября на территории пространства «Порт Севкабель» вновь пройдет ежегодная интерактивная выставка Original Meet, посвященная кастомным автомобилям, мотоциклам, а также моде и культуре 1970-х.

8 сентября

Акция «Комитет 8 сентября» Петербургский историк, публицист, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и идеолог фестиваля «День Д» Лев Лурье запустил общегородскую акцию памяти о блокаде. Он предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде в 1941-1944 годах. Подробнее о том, как принять участие в акции можно узнать на специальном сайте.

8 сентября 15:00 Юсуповский сад Фестиваль «Части света» Этнический фестиваль Бориса Гребенщикова обещает расширенную (международную!) версию «Аквариума», электро-афро-фанк группу Ibibio Sound Machine и переосмысливший традиционные йеменские песнопения бэнд Gulaza.

8 сентября 17:00 Quartariata

Фестиваль Raster Electric Campfire В субботу команда m_division, сделавшая фестиваль Gamma главным событием на стыке техно-музыки и медиа-искусства, проведет Raster Electric Campfire. В пространстве Quartariata в Петергофе выступят артисты немецкого лейбла Raster.

8 сентября 19:30 «Аврора»

Спецпоказ «Гражданина Кейна» В субботу в «Авроре» покажут фильм на большом экране один из главных киношедевров двадцатого века — «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

8-9 сентября 19:00 БДТ им. Г. А. Товстоногова

Спектакль «Слава» Константин Богомолов ставит забытого советского драматурга Виктора Гусева , сценариста пырьевских «Свинарки и пастуха». Для дебюта на сцене БДТ режиссер выбрал пьесу «Слава», написанную в 1935-м: до войны ее ставили по всему Союзу, а затем предпочли основательно забыть. История про двух летчиков — карьериста Коли Маяка и скромного Васи Мотылькова — разыгрывается как советский « Ла-Ла Лэнд ».

9 сентября 20:30 «Родина»