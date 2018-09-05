Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 сентября 

Рембрандты и Вермеер в Эрмитаже, фильм Авдотьи Смирновой о Льве Толстом в прокате, а также дебют Константина Богомолова в БДТ — как весело и с пользой провести эти выходные.
Пт 7 сентября Сб 8 сентября Вс 9 сентября
5-13 сентября-января Эрмитаж
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» В Эрмитаже покажут сенсационную Лейденскую коллекцию — самое большое в мире частное собрание голландцев «золотого века»: Вермеера, Рембрандта и Фабрициуса. Подробнее о ее владельцах и самой выставке читайте в нашем гиде.
6-9 сентября Новая Голландия
Фестиваль «Ревизия» В четверг на Новой Голландии впервые пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Помимо ярмарки, где редкие тома независимых издательств будут продаваться по сниженным ценам, у мероприятия обширная культурная программа. Ее главное событие — мировая премьера фильма «Go.Go.Go» Александра Сокурова. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.
с 6 сентября
Фильм «История одного назначения» Семейная сага Авдотьи Смирновой (в ней играет ее папа Андрей Смирнов, брат Алексей Смирнов, а в числе продюсеров — муж Анатолий Чубайс) о счастливом браке Льва Толстого (Евгений Харитонов) с Софьей Андреевной (Ирина Горбачева). Картина основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата Шабунина.
с 6 сентября
«После Лета» Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика актер Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.
с 6 сентября
Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2 В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.
с 6 сентября
«Клуб «Школа»» / Public Schooled Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто прошлого года добралась до российских экранов. В центре сюжета — история взросления талантливого вундеркинда Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.
с 6 сентября
Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями. В главных ролях — Амандла Стендберг из «Голодных игр» и британец Харрис Дикинсон («Траст»).
с 6 сентября
Фильм «Кин» / Kin Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие. Актерский состав тоже многообещающий — от Зои Кравиц до Джеймса Франко.
6-30 сентября Музей городской скульптуры
Выставка «Любовь Холина. Строгая Пластика» В Музее городской скульптуры в четверг открывается экспозиция автора памятника Достоевскому у Владимирского собора Любови Холиной. На выставке покажут ее графику, мелкую пластику, а также проекты.
6 сентября 20:00 «Ленинград Центр»
Современный балет Парижской оперы В «Ленинград Центре» 6 сентября на киноэкране покажут проект, который стал в прошлом сезоне сенсацией Оперы Гарнье. Участники вечера — хореографы Джеймс Тьерре, Хофеш Шехтер, Иван Перес и Кристал Пайт. Звезды мирового современного танца создали свои балеты специального для этой сцены.
7-14 сентября-октября KGallery
Выставка «На своем месте» В пятницу в KGallery открывается выставка Анатолия Белкина, приуроченный к его юбилею. «На своем месте» — это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.
7-8 сентября 19:30 Михайловский театр
Балет «Спартак» Балет Арама Хачатуряна в хореографии и постановке Георгия Ковтуна возвращается на сцену Михайловского театра спустя 10 лет. Заглавная партия в мощном шоу, в котором гладиаторские бои, эпикурейские пиршества и пышные шествия сменяют друг друга с быстротой кинокадров, у Ивана Васильева.
7-9 сентября «Каро» в «Охта-молле»
Кинофестиваль «StreetDoc» С 7 по 9 сентября в Петербурге пройдет фестиваль документального некоммерческого кино о граффити и стрит-арте. Тематика картин разнообразная: от того, как добиться успеха девушкам-райтерам до ликбезов по бразильским пишадорес.
7 сентября 19:30 отель «Индиго»
Лекция Людмилы Петрановской о «родительском неврозе» В рамках лектория «Прямая речь» известная психолог Людмила Петрановская расскажет про «родительский невроз» — как избежать гиперопеки, воспитывая детей.
7 сентября 19:30 «Англетер»
Фильм «Бедные люди. Кабаковы» В «Англетере» в пятницу, 7сентября, покажут документальный фильм журналиста Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы». Портрет Ильи и Эмилии Кабаковых создан через их героев — маленьких людей.
7 сентября 20:00 «Зал ожидания»
Концерт Everlast Бывший участник культовых хип-хоп коллективов House Of Pain и La Coka Nostra, а также обладатель «Грэмми» Everlast приедет в Петербург с презентацией нового альбома «Whitey Ford's House of Pain».
7-9 сентября «Порт Севкабель»
Выставка ретро-автор Original Meet 2018 С 7 по 9 сентября на территории пространства «Порт Севкабель» вновь пройдет ежегодная интерактивная выставка Original Meet, посвященная кастомным автомобилям, мотоциклам, а также моде и культуре 1970-х.
8 сентября
Акция «Комитет 8 сентября» Петербургский историк, публицист, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и идеолог фестиваля «День Д» Лев Лурье запустил общегородскую акцию памяти о блокаде. Он предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде в 1941-1944 годах. Подробнее о том, как принять участие в акции можно узнать на специальном сайте.
8 сентября 15:00 Юсуповский сад Фестиваль «Части света» Этнический фестиваль Бориса Гребенщикова обещает расширенную (международную!) версию «Аквариума», электро-афро-фанк группу Ibibio Sound Machine и переосмысливший традиционные йеменские песнопения бэнд Gulaza.
8 сентября 17:00 Quartariata
Фестиваль Raster Electric Campfire В субботу команда m_division, сделавшая фестиваль Gamma главным событием на стыке техно-музыки и медиа-искусства, проведет Raster Electric Campfire. В пространстве Quartariata в Петергофе выступят артисты немецкого лейбла Raster.
8 сентября 19:30 «Аврора»
Спецпоказ «Гражданина Кейна» В субботу в «Авроре» покажут фильм на большом экране один из главных киношедевров двадцатого века — «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
8-9 сентября 19:00 БДТ им. Г. А. Товстоногова
Спектакль «Слава» Константин Богомолов ставит забытого советского драматурга Виктора Гусева, сценариста пырьевских «Свинарки и пастуха». Для дебюта на сцене БДТ режиссер выбрал пьесу «Слава», написанную в 1935-м: до войны ее ставили по всему Союзу, а затем предпочли основательно забыть. История про двух летчиков — карьериста Коли Маяка и скромного Васи Мотылькова — разыгрывается как советский «Ла-Ла Лэнд».
9 сентября 20:30 «Родина»
Спецпоказ «Криминального чтива» Культовый фильм Квентина Тарантино в воскресенье покажут на большом экране. Сеанс в киноцентре «Родина» пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.