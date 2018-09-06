Советские культовые фильмы покажут бесплатно ко Дню города 

Картины о Москве будут идти в десятках кинотеатров.
В сети кинотеатров «Москино» зрители смогут посмотреть 16 фильмов о столице. Вход на все сеансы будет свободный, без регистрации.
— Ко дню рождения столицы мы подготовили программу фильмов «Своя Москва», где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев. Это и веселые картины про молодежь, как «Курьер» и «Прощай, шпана замоскворецкая…», и фильмы про старшее поколение, прошедшее войну, например «Белорусский вокзал». В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией», — сообщили в пресс-службе «Москино».
Легендарный фильм «Муля, не нервируй меня!» с неподражаемой Фаиной Раневской в образе колоритной москвички Ляли покажут в кинотеатре «Салют» 8 сентября в 14:00.
Также 9 сентября в 17:00 покажут фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» (1964). Это фильм о приключениях Володи — молодого сибиряка, который оказался в Москве проездом и тут же познакомился со многими интересными людьми. Некоторые из них стали для него настоящими друзьями.
Где можно будет бесплатно посмотреть фильмы о столице 8 сентября:
— кинотеатр «Березка», 12:00 — «В Москве проездом» (1970 год, 88 минут, СССР, режиссер Илья Гурин, 12+);
— кинотеатр «Молодежный», 14:00 — «Дайте жалобную книгу» (1965 год, 90 минут, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);
— кинотеатр «Полет», 14:00 — «Курьер» (1986 год, 88 минут, СССР, режиссер Карен Шахназаров, 0+);
— кинотеатр «Искра», 14:00 — «В добрый час» (1956 год, 100 минут, СССР, режиссер Виктор Эйсымонт, 0+);
— кинотеатр «Салют», 14:00 — «Подкидыш» (1939 год, 76 минут, СССР, режиссер Татьяна Лукашевич, 0+);
— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Берегись автомобиля» (1966 год, 94 минуты, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);
— кинотеатр «Сатурн», 16:00 — «Москва, любовь моя» (1974 год, 90 минут, СССР и Япония, режиссер Александр Митта, 12+);
— кинотеатр «Спутник», 17:00 — «Белорусский вокзал» (1970 год, 101 минута, СССР, режиссер Андрей Смирнов, 0+).
9 сентября:
— кинотеатр «Молодежный», 14:00 — «Застава Ильича» (1965 год, 189 минут, СССР, режиссер Марлен Хуциев, 12+);
— кинотеатр «Салют», 14:00 — «Еще раз про любовь» (1968 год, 96 минут, СССР, режиссер Георгий Натансон, 12+);
— кинотеатр «Березка», 14:00 — «Девушка без адреса» (1957 год, 90 минут, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);
— кинотеатр «Искра», 14:00 — «Зеленый огонек» (1964 год, 74 минуты, ССС, режиссер Виллен Азаров, 6+);
— кинотеатр «Полет», 14:00 — «Прощай, шпана замоскворецкая…» (1987 год, 98 минут, СССР, режиссер Александр Панкратов, 0+);
— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Шумный день» (1960 год, 100 минут, СССР, режиссеры Георгий Натансон и Анатолий Эфрос, 6+);
— кинотеатр «Сатурн», 16:00 — «Служебный роман» (1977 год, 151 минута, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);
— кинотеатр «Спутник», 17:00 — «Я шагаю по Москве» (1964 год, 78 минут, СССР, режиссер Георгий Данелия, 0+).
День рождения Москвы отметят в каждом районе. Более чем на двух тысячах площадок проведут 1150 бесплатных мастер-классов по ботанике, дизайну, флористике и кулинарии, 280 концертов и выступлений артистов. Для любителей активного отдыха установят три тысячи игровых и спортивных аттракционов, сообщается на сайте мэра Москвы.
Гостей праздника будут угощать сладостями, десертами, ягодами и фруктами.
Также в праздничные дни можно будет бесплатно побывать в десятках столичных музеях (далее…)