Советские культовые фильмы покажут бесплатно ко Дню города

Картины о Москве будут идти в десятках кинотеатров.

В сети кинотеатров «Москино» зрители смогут посмотреть 16 фильмов о столице. Вход на все сеансы будет свободный, без регистрации.

— Ко дню рождения столицы мы подготовили программу фильмов «Своя Москва», где город является не просто фоном повествования, а одним из главных героев. Это и веселые картины про молодежь, как «Курьер» и «Прощай, шпана замоскворецкая…», и фильмы про старшее поколение, прошедшее войну, например «Белорусский вокзал». В каждой картине у героев своя Москва, но все фильмы роднит одно — безошибочно узнаваемый дух города, активного, светлого, кипящего жизненной энергией», — сообщили в пресс-службе «Москино».

Легендарный фильм «Муля, не нервируй меня!» с неподражаемой Фаиной Раневской в образе колоритной москвички Ляли покажут в кинотеатре «Салют» 8 сентября в 14:00.

Также 9 сентября в 17:00 покажут фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» (1964). Это фильм о приключениях Володи — молодого сибиряка, который оказался в Москве проездом и тут же познакомился со многими интересными людьми. Некоторые из них стали для него настоящими друзьями.

Где можно будет бесплатно посмотреть фильмы о столице 8 сентября:

— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Берегись автомобиля» (1966 год, 94 минуты, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);

— кинотеатр «Сатурн», 16:00 — «Москва, любовь моя» (1974 год, 90 минут, СССР и Япония, режиссер Александр Митта , 12+);

9 сентября:

— кинотеатр «Салют», 14:00 — «Еще раз про любовь» (1968 год, 96 минут, СССР, режиссер Георгий Натансон , 12+);

— кинотеатр «Березка», 14:00 — «Девушка без адреса» (1957 год, 90 минут, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);

— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Шумный день» (1960 год, 100 минут, СССР, режиссеры Георгий Натансон и Анатолий Эфрос , 6+);

— кинотеатр «Сатурн», 16:00 — «Служебный роман» (1977 год, 151 минута, СССР, режиссер Эльдар Рязанов, 0+);

— кинотеатр «Спутник», 17:00 — «Я шагаю по Москве» (1964 год, 78 минут, СССР, режиссер Георгий Данелия, 0+).

День рождения Москвы отметят в каждом районе. Более чем на двух тысячах площадок проведут 1150 бесплатных мастер-классов по ботанике, дизайну, флористике и кулинарии, 280 концертов и выступлений артистов. Для любителей активного отдыха установят три тысячи игровых и спортивных аттракционов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Гостей праздника будут угощать сладостями, десертами, ягодами и фруктами.

Также в праздничные дни можно будет бесплатно побывать в десятках столичных музеях (далее…)