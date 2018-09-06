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«Алла бирса, в широком прокате вы его увидите»: Фильм «Мулла» готовят к туру по России
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«Алла бирса, в широком прокате вы его увидите»: Фильм «Мулла» готовят к туру по России 

Казанский репортер 6 сентября 2018
Фильм «Мулла» тандемом Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова уж в ноябре выйдет в широкий прокат. Показы накануне анонсировали в ходе XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. По словам продюсера картины и автора идеи фильма Марата Ахметшина, прокат планируется только по России. В первую очередь, в местах проживания татар — наша республика, Башкирия, Москва, Санкт-Петербург. Ахметшин отмечает, что пробиться будет непросто, поскольку «Мулле» придется работать с кинотеатрами, где уже присутствуют большие сети. Однако работа, все же, проведут. «Мы все-таки это дело сделаем, и, Алла бирса, в широком прокате вы его увидите», — резюмировал продюсер. Отметим, «Мулла» — фильм по пьесе драматурга Туфана Миннуллина, единственная татарстанская картина, представленная в этом году на Казанском кинофестивале. Фильм заявлен в номинациях за лучшую режиссерскую работу, сценарий, женскую и мужские роли, а также операторскую работу.
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