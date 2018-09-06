«Морские дьяволы», отснятые в Ульяновске, выходят на экран

Премьера фильма — продолжения сериала «Морские дьяволы», сюжеты которого были отсняты в Ульяновске, пройдет 7 сентября в 20.40 по НТВ . Десятый сезон сериала «Морские дьяволы. Рубеж Родины» был отснят в нашем регионе с конца июля до 26 сентября 2017 года.

Вместе с постоянными актерами сериала были задействованы более 40 местных жителей, включая актеров областного драмтеатра им. И. А. Гончарова — Дарья Долматова, Николай Авдеев Мария Прыскина . Кроме того в массовках участвовали более 60 ульяновцев.

В сцене с захватом самолета в аэропорту «Баратаевка» снимались бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады. Съемки шли и на военном полигоне, где задействовали стрелковое оружие, гусеничную технику, вертолеты. А Президентский мост, согласно сценарию, был «заминирован».

Съемки велись в историческом центре города, на поверхности Волги, в Сенгилеевских горах, на территории «Авиастара».

Премьера — 7 сентября в 20.40 по местному времени.