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«Морские дьяволы», отснятые в Ульяновске, выходят на экран
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«Морские дьяволы», отснятые в Ульяновске, выходят на экран 

АиФ — Ульяновск 6 сентября 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Премьера фильма — продолжения сериала «Морские дьяволы», сюжеты которого были отсняты в Ульяновске, пройдет 7 сентября в 20.40 по НТВ. Десятый сезон сериала «Морские дьяволы. Рубеж Родины» был отснят в нашем регионе с конца июля до 26 сентября 2017 года.
Вместе с постоянными актерами сериала были задействованы более 40 местных жителей, включая актеров областного драмтеатра им. И. А. Гончарова — Дарья Долматова, Николай Авдеев, Мария Прыскина. Кроме того в массовках участвовали более 60 ульяновцев.
В сцене с захватом самолета в аэропорту «Баратаевка» снимались бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады. Съемки шли и на военном полигоне, где задействовали стрелковое оружие, гусеничную технику, вертолеты. А Президентский мост, согласно сценарию, был «заминирован».
Съемки велись в историческом центре города, на поверхности Волги, в Сенгилеевских горах, на территории «Авиастара».
Премьера — 7 сентября в 20.40 по местному времени.
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